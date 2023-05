‘El cinturón se queda aquí’

Los protagonistas de la función de boxeo ‘Tierra de Campeones’, que se presenta este sábado en el Gimnasio Municipal Josué ‘Neri’ Santos, coincidieron al señalar que arriba del ring la afición podrá presenciar verdaderas guerras en las que cada uno de ellos hará todo por salir con el puño en alto.

En la pelea estelar de la noche, el nuevo ídolo de Rancho Anapra, Pedro Castañeda, hará la primera defensa de su título mundial juvenil de peso ligero, avalado por el CMB, ante el poblano José Colotla, que dijo venir con ocho semanas de preparación para este combate.

“Esperen una gran pelea, va a ser una guerra y a mí no me gusta hablar tanto, a mí me gusta hablar arriba del ring y les aseguro que el cinturón se va a quedar aquí por mucho tiempo”, declaró Castañeda en la conferencia de prensa que se llevó a cabo ayer.

“Yo también soy el más talentoso de Puebla y se los voy a demostrar”, respondió Colotla.

Por su parte, el juarense Alan Solís dijo estar ansioso y motivado porque ya llegue el momento de estar arriba del tinglado para intercambiar golpes con el tapatío García, que presenta una marca invicta de siete victorias, seis de ellas por la vía del sueño.

“Sé que es un rival duro, es un rival agresivo, es un rival fuerte, invicto, pero la verdad es que me siento preparado para este reto, me siento muy motivado y pues no es nada que me quite el sueño, al contrario, me motiva para salir victorioso y seguir escalando”, dijo ‘El Cachorro’.

Solís agregó que la clave para salir con la mano en alto este sábado es la preparación completa que llevó a cabo.

“Tenemos varias estrategias porque no sabemos cómo se vaya a presentar mi rival, entonces tengo desde el Plan A hasta el Plan Z, y ya dependiendo de cómo se vaya poniendo la pelea, pues nos vamos a ir adaptando, estamos listos para eso”, dijo Alan Solís.

“Me siento tranquilo y más que nada motivado con esta pelea, que es una gran oportunidad”, compartió por su parte José ‘JG’ García.

En relación con Alan Solís, García dijo saber que es un boxeador muy disciplinado y que fue elegido como Deportista del Año de esta frontera.

“La verdad sí sé que es un gran boxeador también”, dijo el jalisciense.

A pesar de los seis nocauts que tiene en su récord, García considera que su pegada no es su mayor fortaleza, pues los nocauts que se han dado a su favor no los ha buscado, sino que se han dado solos.

“También mi disciplina, considero que soy muy disciplinado”, definió García como una de sus fortalezas.

Finalmente, García dijo confiar en los jueces de la Comisión de Boxeo de esta ciudad, por lo que no considera que sea obligatorio salir a buscar el nocaut.

“Se ve que son hombres de palabra”, dijo García al respecto.