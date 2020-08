‘El Chihuahua’, líder del escalafón en México

Archivo / El Diario

El mes pasado, Antonio García ‘El Chihuahua’ cumplió 12 años como matador y lo hizo en uno de sus mejores momentos, como líder del escalafón de toreros en México.

Lo más difícil, según comenta, en su andar por los ruedos de México, ha sido mantenerse en ese nivel.

“Estar como líder del escalafón y ser uno de los toreros que más apariciones tienen, o el que más apariciones tiene, pues es algo que cuesta y que es difícil, porque hay que mantenerse en un nivel alto durante mucho tiempo. Es esfuerzo, sacrificio y mucha constancia la que te lleva a este punto”, comentó García.

“Competir contra toreros de plazas mucho más taurinas, como Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, y poder hacerlo de tú a tú, es para mí un orgullo”, agrega.

A pesar de que plazas grandes, como la México, no siempre han tomado en cuenta al chihuahuense, no siente que eso demerite su carrera como matador.

“Yo me siento como un pulmón del toreo en México. Soy de los que va a todas esas plazas que les dicen ‘chicas’, donde nadie más quiere ir, y les seguimos dando vida, seguimos manteniendo la fiesta activa, en ciudades y pueblos muy taurinos pero que se han ido quedando atrás, pero donde la gente sigue necesitando los festejos”, dice.

García ha tenido muchos momentos grandes dentro de su trayectoria en la tauromaquia, pero uno de los más especiales lo vivió fuera del ruedo, durante el año pasado, cuando conoció a una niña con cáncer, Daniela.

“Con Danielita viví uno de los momentos más grandes de mi vida, algo que realmente te cambia. Ella quería conocerme y pude hacer ese deseo realidad, la vi varias veces, yo era alguien que era especial para ella y creo que Dios nos puso en el camino. Cuando los médicos la desahuciaron, es decir, le dijeron que ya no podían hacer nada, fui con ella. Danielita tenía muchas ganas de pasear en uno de mis caballos, pero como no podía venir a Chihuahua, conseguimos un caballo muy parecido para eso. Fue una experiencia muy importante, algo que no tiene precio”.

Pero García también ha vivido momentos muy difíciles. Quizás uno de los más complicados llegó temprano en su carrera, en el 2008, no tenía mucho como matador, cuando en Aguascalientes sufrió una cornada en la arteria femoral derecha, que casi le cuesta la vida.

“Fue algo muy difícil, donde los doctores me regresaron dos veces (de la muerte). Enrique Valles (su apoderado) firmó luego de que me dieran esos choques eléctricos para la reanimación, es un protocolo que se tiene que hacer, esas firmas, por si hay cualquier lesión debido a los choques; también estuvieron cerca de amputarme la pierna”, cuenta.

“Son experiencias de vida y muerte, cosas que vivimos los toreros, los apoderados, nos jugamos la vida y así es esto. Yo quisiera que, en cualquier aspecto de la vida de México, en todas las profesiones, estuviéramos dispuestos a jugarnos la vida para lograr nuestros objetivos, creo que sería un país mejor”, finalizó.

Fecha de nacimiento: 2 de agosto 1985

Estatura: 1.80 m / Peso: 82 kg

Nacido en: Chihuahua, Chihuahua

Novillero desde: 2004

Alternativa: 6 de julio del 2008

Padrino: Eloy Cavazos

Lugar: Plaza de toros ‘Alberto

Balderas’, Ciudad Juárez

Confirmación: 1 de enero de 2012

Padrino: Ruiz Manuel

Lugar: Plaza de toros ‘México’

Numeralia:

488 festejos toreados

838 orejas cortadas

110 rabos

11 indultos

12 años