‘El cambio ha sido bueno’: Ayala

Luego de que el equipo de baloncesto varonil de la UACJ se proclamara campeón del Torneo Gran Ocho Algodonero en Guadalupe Distrito Bravos, el fin de semana anterior, el basquetbolista zacatecano e integrante de los Indios Amner Ayala aseguró sentirse cómodo en esta nueva etapa bajo las órdenes de Ángel ‘Pompis’ González como entrenador.

“Tuvimos que enfrentar el cambio, pero siento que ha sido bueno. No desacredito el trabajo de los antiguos entrenadores, siempre hemos tenido gente que sabe de este deporte y el coach Ángel no es la excepción”, expresó el basquetbolista de la tribu universitaria.

Esta nueva etapa para el basquetbol varonil de los Indios comenzó con el pie derecho, pues ya se encuentra en las vitrinas de la universidad el primer trofeo, luego de imponerse en este torneo de eliminación directa que comenzó en fase de cuartos de final.

“Es un equipo nuevo, todavía nos estamos acostumbrando, pero me siento muy feliz porque pudimos dar el resultado y funcionamos bien como combinado”, expresó Ayala García.

El escolta de la tribu universitaria fue nombrado como el jugador más destacado de este torneo, quien a pesar de no estar en su mejor forma física logró sobresalir individualmente.

“Hice lo que pude porque presentaba una lesión, eso no fue impedimento para echarle todas las ganas. Siempre muy feliz de que lleguen ese tipo de detalles porque sirven para seguir trabajando”, externó.

Para el deportista originario de Zacatecas es importante aprovechar este tipo de torneos para ajustar detalles de cara a la etapa estatal de Universiada y conseguir el pase al regional y posteriormente al nacional.

“Veo muy positivo a este grupo, la mayoría están muy motivados. Sabemos que todo esto son escalones y pasos a completar de la mejor manera para agarrar experiencia”, comentó.

El siguiente compromiso para el equipo universitario de baloncesto es el Torneo de Aniversario del Instituto Tecnológico de Nuevo Casas Grandes, a desarrollarse el 24 y 25 del mes en curso.

En esta justa se enfrentarán al equipo de la UACH, al del Tecnológico de Cuauhtémoc y al del Tecnológico de Nuevo Casas Grandes, como anfitrión, en un cuadrangular.