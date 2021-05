El boxeador juarense Alan ‘Cachorro’ Solis presenta su cinturón de la OMB

Alfonso Ocón Guevara / El Diario

El boxeador juarense Alan ‘Cachorro’ Solís presentó ayer viernes su cinturón del Campeonato Latino de la OMB en el restaurante Cielito Lindo de esta frontera. El pugilista fronterizo e invicto consiguió el título el pasado 1 de abril al vencer a Jonathan Aguilar (originario de Chiapas) en Los Mochis, Sinaloa.

“Esto es muy emocionante y motivante porque aquí está mi familia, mis amigos, mis familiares y todos saben lo que he trabajado para esto, siempre he contado el apoyo de todos”, manifestó el pugilista juarense durante el evento de la presentación de su cetro.

En el combate contra Aguilar, el ‘Cachorro’ se impuso por decisión unánime para apoderarse del título Latino que se encontraba vacante, esto se desarrolló en el Polideportivo Centenario de Los Mochis.

Solís cuenta con 14 peleas en su etapa como profesional y hasta ahora no ha conocido la derrota. Su récord presume 13 victorias, siete de ellas a través del nocaut, y un empate.

“La clave es que me la mantengo en el gimnasio, día y noche, claro, con medidas, no me sobrecargo, y la persistencia, la disciplina, porque uno no siempre está motivado, pero si eres disciplinado logrará cosas grandes”, externó el boxeador.

Después de presentar su título, el ‘Cachorro’ admitió que ya piensa en su próxima pelea, que será contra Pablo ‘Diamante’ Robles el 10 junio del año en curso, nuevamente en la tierra en la que se coronó, en Los Mochis.

“Ya comenzamos a prepararnos para el siguiente compromiso, a trabajar duro. Nosotros siempre estamos preparados para agarrar cualquier oportunidad”, dijo sobre su siguiente pelea.

El ‘Diamante’ Robles es un boxeador originario de Tijuana, Baja California y cuenta con un récord de 14 triunfos (nueve nocauts), dos derrotas y cero empates. Su último combate fue el pasado 29 de enero contra el sonorense Bryan Acosta, duelo que Robles perdió.

DE CERCA