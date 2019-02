El box su estilo de vida

Ver los cinturones de campeón del exboxeador Juan Carlos ‘Ranchero’ Ramírez creó en él tal impacto y tal motivación a sus 11 años que lo animó a decirle a su papá ‘aquí me quedo’, y desde entonces Aldo Hernández Salazar se dedica a la práctica de este deporte en el terreno amateur.

Hoy, a los 17 años, el oriundo de Ciudad Juárez puede presumir varias medallas que ha ganado arriba de los cuadriláteros y con orgullo recuerda la satisfacción que siente cada vez que le levantan la mano después de una pelea, pero tal vez uno de sus mayores logros es invitar y lograr que jóvenes de su edad también se animen a practicar algún deporte.

“Tengo como cinco o seis amigos que practican boxeo, los jalo yo también porque sé que están en la casa y a veces uno por andar en el barrio te dicen ‘ven, vamos a fumar o vamos a drogarnos’, y uno por andar en la ‘bola’ le entra y yo a ellos no, yo los jalo: ‘oye, que vamos a correr y vamos pa’ acá y vamos al gimnasio y no pasa esta semana y ve, al cabo es gratis’, y vamos y venimos y los jalo yo también, los impulso para que salgan de las calles y no anden en la delincuencia”, comenta Aldo, quien entrena en el centro comunitario Olivia Espinoza en la colonia del mismo nombre.

De fácil y correcta expresión al momento de hablar, el estudiante del último semestre en el Cecit 23 comparte que sueña con llegar al boxeo profesional y ganar cinturones como los que vio cuando llegó a entrenar con el ‘Ranchero’, pero también en sus planes está seguir con los estudios.

“A mí me gustaría llegar a debutar en profesional, pero ahorita estamos en amateur, hay que seguirnos preparando para las peleas amateur, ya más adelante, en unos dos, tres años, ya debuto profesional, primero Dios, y a ver cómo nos va. También quiero estudiar Administración Pública y Ciencias Políticas, si no quedo en la universidad me voy a ir a la Fuerza Aérea y allá voy a seguir entrenando boxeo”, afirmó.

-¿Qué te ha enseñado el boxeo?

“El boxeo me ha enseñado a ser fiel, a tener responsabilidades, a ser disciplinado, porque el boxeo es muy completo, un boxeador tiene que salir a correr, tiene que venir a entrenar, tiene que ir a levantar pesas, tiene que hacer trabajos específicos, tiene que ir avanzando, es un trabajo muy, muy duro, es muy progresivo”, dijo.

“Este deporte sí es muy sacrificado en las dietas y todo eso, pero igual son recompensas muy bonitas que vas a un Estatal y que sales de tu ciudad y conoces a otro tipo de gente.”

-¿Cómo te diviertes?

“Pues lo divertido son los viajes, conoces gente nueva, conoces a campeones mundiales. Es mucha disciplina, pero también tiene muchas compensaciones, cuando peleas se siente muy bonito que te levanten la mano y te diviertes arriba del ring, en los sparrings también te diviertes, yo lo veo disciplinadamente, pero también lo miro como un juego, vengo a hacer lo que me gusta y vengo a trabajar para sacar un objetivo a futuro y me vengo a divertir a la vez, por eso no se me hace tan pesado ni tan tedioso”.

-El esfuerzo de entrenar todos los días, ¿lo ves como un sacrificio?

“No porque ya tengo tres años, ya se me hizo un poco rutina, pero también voy y peleo y todo eso y sí me gusta que me levanten la mano, ahí es donde es recompensado el sacrificio”.