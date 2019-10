El ‘Baby Shark’ de los Nats llega a la Serie Mundial

Washington.- La pegajosa melodía de ‘Baby Shark’ llegará a la Serie Mundial de las Grandes Ligas apenas Gerardo Parra, el jardinero suplente de los Nacionales de Washington, acuda al plato durante uno de los partidos en casa contra los Astros de Houston.

Una canción que comenzó a tocarse en el estadio como un dulce tributo al gusto musical de la hijita de 2 años del jugador venezolano se ha vuelto una suerte de grito de guerra para los espectadores en el Nationals Park –que cantan y aplauden al compás, con los brazos extendidos– y sus compañeros –que hacen sus propios gestos tras cada hit, incluyendo tocar el índice con el pulgar después de sencillos.

Algunos jugadores hacen ejercicios luciendo una bandana con un tiburón de caricatura. Algunos fanáticos lucen disfraces de tiburón. Hay incluso un pequeño tiburón azul de peluche que Parra colocó en la red delante de la banca de los anfitriones en el Nationals Park.

Toda esa locura pudo ser vista anoche por las audiencias televisivas globales cuando la Serie Mundial pasó a Washington para el tercer juego, con Washington arriba 2-0.

“Como que tomó impulso... todos pensábamos que iba a ser por uno o dos partidos. Pero se volvió algo bueno, algo que hizo participar a los fanáticos“, dijo el segunda base Brian Dozier. “Fue excelente verlo en los playoffs. Todo el mundo de pie. (Parra) podía poncharse o batear un jonrón y todo el mundo estaría aplaudiendo de pie”.

La canción refleja la atmósfera relajada y la actitud animada por las que muchos en los Nacionales dan crédito a Parra tras su arribo en mayo procedente de San Francisco. Muchos jugadores dicen que esa atmósfera ha sido clave para la recuperación de Washington, de 19-31 ese mes al Clásico de Octubre ahora.

“Estamos aquí en la Serie Mundial”, dijo Parra, “porque jugamos juntos. Lo hacemos todo juntos”.

Y están los bailes en la banca tras los jonrones y a puertas cerradas tras las victorias. Los abrazos estrechos, incluyendo a Stephen Strasburg, quien admitió: “No soy muy abrazador, pero ellos me rodean. Así que no me queda más remedio”. Las gafas oscuras lucidas por Parra –con armazón rosa– y Aníbal Sánchez –con lentes amarillos– incluso durante los partidos nocturnos, una tradición que empezó en junio.

“Somos afortunados de tener a tipos como Parra, Aníbal, Fernando (Rodney), tipos que han llegado y cambiado la cultura en los vestidores”, dijo el relevista Sean Doolittle, nombrando a tres jugadores nuevos en el equipo de 2019, incluyendo dos adquiridos a mediados de la campaña. “Y ha puesto a muchos aquí relajando y jugando con más diversión, para serles honestos”.

Seguro, no se puede ignorar el hecho de que jugadores importantes se lesionaron temprano en la temporada y que los Nacionales están saludables ahora.

Y sí, tener a ases como Strasburg, Max Scherzer y Patrick Corbin, junto a toleteros como Juan Soto y Anthony Rendón, ayuda.