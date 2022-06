El adeudo no es generalizado, son excepciones: FC Juárez

El pago de la multa no estaba en el presupuesto de los Bravos del FC Juárez a principios del 2022 y tener que pagar una vez más una cantidad millonaria descolocó los flujos de capital de la institución fronteriza, lo que se traduce en que algunos elementos cuentan con un mes de atraso en el pago de su sueldo, explicó el departamento de prensa del club fronterizo consultado al respecto.

Lo anterior, después de que el sábado medios nacionales publicaron que los Bravos tienen adeudos en salarios hasta de cuatro meses con algunos jugadores, principalmente con aquellos que ya no forman parte del club o ya no entran en planes para el siguiente torneo.

PUBLICIDAD

“El adeudo no es generalizado, son excepciones, dos o tres jugadores ya no contemplados para el Apertura 2022, que no necesariamente están dados de baja”, señaló Elías Lozada, vocero de Bravos.

Al mismo tiempo, Lozada resaltó que FC Juárez está comprometido a invertir en infraestructura, a invertir en el plantel y en el futbol base, incluidos el equipo femenil (mayor y menores) y todos los Subs de varonil.

Este domingo Bravos empezó su pretemporada en Playa del Carmen, Quintana Roo, y a la misma no todos los jugadores viajaron, incluso algunos que todavía tienen contrato, como Fabián Castillo, Hugo González, Carlos Rosel, que ahora mismo siguen devengando en el club, pero ya no entran en planes.

“No somos el primer club que tiene complicaciones en flujos de dinero”, agregó Lozada, “pero entendemos que algunos reporteros quieren sacar información”.

Luego de señalar que la institución está comprometida en invertir en infraestructura y que dicho plan no se ha detenido y, al contrario, la junta de directivos ha aprobado la inversión, Lozada comentó que el FC Juárez, además de pagar la multa por haber terminado en el último lugar de la tabla de cocientes, también pagará lo que se debe a dos o tres jugadores.

En resumen, de acuerdo con la jefatura de prensa del club, “el flujo de capital se alteró con la multa, aunque mayo ya fue diferente, hay adeudo con dos o tres jugadores, la multa se va a pagar, también dichos adeudos y al mismo tiempo se redobla la apuesta por el crecimiento de la infraestructura”.