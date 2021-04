Duro reto para la Selección Mexicana en Olímpicos

Tomada de internet

Ciudad de México— La Selección Mexicana enfrentará a Francia, Japón y Sudáfrica, en la Fase de Grupos del futbol varonil en los Juegos Olímpicos de Tokio.

El Tricolor quedó ubicado en el Sector A, tras el sorteo realizado este miércoles en las instalaciones de la FIFA, en Zúrich.

El Tri debuta en la ciudad de Tokio el jueves 22 de julio a las 3:00 horas (tiempo del centro de México) contra Francia, cuarto lugar de la Euro Sub 21 en 2019.

El domingo 25 encara al anfitrión Japón, en el Estadio Saitama, a las 6:00 horas.

México cierra la Fase de Grupos el 28 de julio ante Sudáfrica, a las 6:30 horas, en el Sapporo Dome.

Los dos primeros del sector avanzarán a los Cuartos de Final, programados para el día 31; las Semifinales se disputarán el 3 de agosto, el partido por el tercer lugar el día 6, mientras que la Final está calendarizada el 7 de agosto en el Estadio Internacional de Yokohama.

En el Mundial de 2010, el Tri también encaró a los representativos de Francia y Sudáfrica. Además, en su camino al Oro Olímpico en Londres 2012 venció a Japón en la Semifinal.

La estrella francesa Kylian Mbappé no asistirá a los Juegos Olímpicos. El cuadro galo presume en su plantilla a jugadores como Mattéo Guendouzi (Hertha Berlín), Jonathan Ikoné (Lille) y Eduardo Camavinga (Stade Rennes), este último en el radar del Bayern Múnich.

Honduras (subcampeón en Concacaf) tuvo, en el rol, mejor fortuna. Quedó ubicada en el Grupo B con Nueva Zelanda, Corea del Sur y Rumania.

El Sector C está conformado por Egipto (monarca africano Sub 23, en 2019), España (campeón de la Euro Sub 21, en 2019), Argentina (Campeón Preolímpico Sub 23, en 2020) y Australia.

En el Grupo D, otro de los más competitivos, destacan Brasil, Alemania, Costa de Marfil y Arabia Saudita.

México ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres, en 2012, en lo que sido la única presea dorada para el País en deportes de conjunto.

En 2016 ni siquiera superó la Fase de Grupos. El reto del técnico Jaime Lozano es enorme, de cara a esta edición.

Grupos

GRUPO A

*Japón

*Sudáfrica

*México

*Francia

GRUPO B

*Nueva Zelanda

*Corea del Sur

*Honduras

*Rumania

GRUPO C

*Egipto

*España

*Argentina

*Australia

GRUPO D

*Brasil

*Alemania

*Costa de Marfil

*Arabia Saudita