Duro momento

Autodenominada como “una de las pioneras” del futbol femenil en México, la deportista juarense Denisse Valdez atraviesa un momento muy difícil debido a la lesión que sufrió en el partido entre León y Cruz Azul de la Liga MX femenil.

La jugadora del equipo esmeralda no podrá participar en lo que resta del torneo debido a que su lesión requiere una recuperación de entre seis y ocho meses, de acuerdo con lo que le han comentado sus médicos.

“Son cosas que pasan, gajes del oficio. A lo largo de mi carrera nunca me había tocado una lesión de esta magnitud, me toca ahora y estoy en una gran institución, que me va a ayudar a salir de esta lesión”, dijo la deportista fronteriza.

La futbolista de 20 años relató el momento en el que ocurrió su lastimadura en el partido ante La Máquina en la jornada 3 del torneo. “Fue en el segundo tiempo. Salí a presionar, cuando la defensa despeja yo salto para tratar de tapar el balón, caí mal y mi rodilla se salió, escuché que tronó y dije ‘algo está mal’”, explicó.

La lesión que sufrió Denisse Lizette provocó que la jugadora pasara por el quirófano, por lo que ahora se encuentra en la etapa de recuperación, luego de su operación; aseguró que esta etapa de rehabilitación la realizará en León, Guanajuato.

“Aún no puedo pisar, pero ya estoy haciendo otro tipo de ejercicios para ayudar a mi rodilla y que se recupere” comentó.

La jugadora de La Fiera no negó que esto le ha afectado en lo mental, sobre todo porque es la primera ocasión en la que viva una situación así.

“Sí, creo que afecta bastante. Pero gracias a Dios tengo todo el apoyo de mi familia, de mis compañeras, profesores. Ellos me han ayudado a que no me venga abajo”, dijo la jugadora de 1.60 metros de estatura. Valdez Adame llegó al equipo de La Fiera en el Clausura 2018 y está a punto de cumplir dos años dentro de esta institución como futbolista profesional. “Me he sentido muy a gusto. Encontré al equipo con el que me siento como en casa, a pesar de que no estoy con mi familia, creo que me han cobijado muy bien”, dijo la mediocampista esmeralda.

La jugadora originaria de esta ciudad ha disputado todos los torneos que se han realizado de la Liga MX femenil, pues en el torneo inaugural jugó con las Celestes de Cruz Azul, equipo con el que jugó 11 encuentros.

“Me siento feliz por el crecimiento que ha mostrado la liga. Fue muy bueno este paso que dimos y estoy contenta porque soy parte de las pioneras de esta liga y sigo aquí compitiendo”, externó la futbolista juarense.