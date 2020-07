Duro golpe

Marco Tapia / El Diario

Escuchar que este año no va a haber beisbol de la Liga Mexicana fue como un golpe bajo para el pitcher de los Tigres de Cancún, Raúl Barrón, luego de que hace algunas semanas se había anunciado que la temporada iniciaría en el mes de agosto.

“Un sentimiento muy triste, duré como una semana como que y ahora qué, porque llevo años haciendo esto, entonces fue algo muy nuevo para mí, estaba acostumbrado a que terminaba la temporada y nos íbamos a otro lugar y empezábamos a entrenar, o sea, el ciclo de jugar invierno verano, y sí fue un cambio muy radical para mí, más que nada prepararme también mentalmente para esto, que no va a haber trabajo sobre el diamante”.

Barrón, nacido en Glendale, California, y con 18 años de experiencia en el beisbol profesional, se casó con una juarense y por la inactividad de la liga vinieron a la frontera a visitar a la mamá de su esposa.

“Yo me casé con una muchacha de Juárez, aquí vive su mamá, entonces nosotros nos pasamos de temporada en temporada viajando para todos lados y ahorita pues no hay, entonces estamos aquí de visita.”

-¿Cómo te afecta cancelación de la Liga Mexicana?

“Pues antes que nada yo creo que sí la salud es primero, entendemos esa parte como ser humano, pero en lo laboral sí vino y afectó muchas cosas. No estamos respaldados desgraciadamente en la Liga Mexicana por una asociación, entonces ahorita me mantengo en contacto con todos mis compañeros y, la verdad, todos andamos buscando a ver qué hacer para sacar dinero día a día, porque desgraciadamente no existe la asociación, entonces ahí quedamos un poquito desamparados en ese sentido”.

Barrón considera que el beisbol es bien pagado, lo que permite que un pelotero haga un ahorro, pero tiene que ser en el momento, pues si quieren hacerlo después ya es muy difícil y es triste encontrarse peloteros que fueron muy buenos jugadores y que ya grandes sufren porque no tienen nada.

“Gracias a Dios yo tuve un señor, un jugador ya grande, Jorge Campillo, él jugó Grandes Ligas y tenía una mentalidad muy diferente a los demás. Era mi año de novato y si miraba que me compraba una camisa me decía ‘ya tienes tantas camisas, para qué compras, primero ve ahorrando, abre un negocio, abre otra fuente de ingresos, que no nada más dependas del beisbol porque esto un día se va a acabar’”.

El lanzador derecho de la novena felina dijo que desde que empezó la incertidumbre por el inicio de la temporada él se preparó, pero sabe de compañeros a los que les va a afectar más la cancelación.

“Pues se dio la noticia hace como una semana, que no iba a haber nada, entonces, yo la verdad ya estaba un poquito preparado por si no había nada, gracias a Dios tenemos trabajo, pero hay muchos compañeros que sí no han encontrado nada, que no han podido hacer nada porque también en muchos lugares no están contratando, hay muchas cosas que no se pueden hacer ahorita, muchas tiendas cerradas”.

Finalmente, Barrón aconseja a los niños y jóvenes beisbolistas que sueñan con ser profesionales que nunca dejen de prepararse, aunque consideren que tienen talento suficiente para destacar en este deporte.

“Cuando llegas a nivel profesional todo mundo tiene talento, ahí ya es separar la mentalidad de cada quien, a ver quién puede con esto, quién no, y el más fuerte siempre es el que va a sobresalir. Si desde chico te fijas la meta de ser profesional, pues debes enfocarte, trabajar fuerte, aprender de los más grandes, que por algo te lo dicen. Y hay que hacer sacrificios, yo empecé muy chico y tenía años que no pasaba un cumpleaños en la casa, navidades, fiestas, todo eso con los amigos, vas perdiendo amigos, pero también haces nuevos amigos en el beisbol”.

Conózcalo…

Nombre: Raúl Enrique Barrón Montejano

Disciplina: Beisbol

Equipo: Tigres de Quintana Roo

Posición: Pitcher derecho

Fecha de nac.: 4 de abril de 1986

Lugar de nac.: Glendale, California

Edad: 34 años

Estatura: 1.80 m

Peso: 95 kg