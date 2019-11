Duro examen

Invictos, campeones defensores y con posibilidades de lograr una nueva proeza. Los Patriotas conservan posibilidades de completar su segunda campaña regular perfecta, gracias a un Tom Brady sin fecha aparente de caducidad y a una defensa asombrosamente férrea.

Pero hoy, someterán esas virtudes a una dura prueba.

Cuando los dos ataques más productivos de la NFL se encuentran cara a cara, por lo general el enfoque pasa automáticamente a las defensivas responsables de detenerlos.

La buena noticia para Brady y Nueva Inglaterra es que también ostentan la mejor defensa de la Liga. Esa unidad ha permitido apenas cuatro touchdowns en lo que va de temporada, la misma cantidad de los que ha anotado.

El desafío para Nueva Inglaterra (8-0) en su afán por conservar el registro inmaculado es diferente esta semana. Visita a unos Cuervos (5-2) que encabezan a la NFL en yardas terrestres, en buena parte gracias a la producción del mariscal Lamar Jackson, quien tiene 576 yardas, incluyendo tres partidos con al menos 100 –empatando a Michael Vick y Russell Wilson con la mayor cantidad en una sola campaña.

Eso significa un problema para Nueva Inglaterra. Si bien los Patriotas no han permitido más de 14 puntos en ningún cotejo en la temporada actual, su defensiva demostró en su último duelo, ante los Cafés, un punto débil, al admitir 159 yardas por tierra, con lo que llegaron a otorgar al menos 135 yardas por esa vía en tres de sus últimos cinco enfrentamientos.

No es buen augurio contra un ataque de Baltimore que promedia 204 yardas terrestres por encuentro.

Baltimore tiene las herramientas para controlar el reloj de juego y colocar la presión sobre Brady y compañía para ejecutar con precisión a cada oportunidad. Sería una situación complicada de no ser por el hecho de que los Pats llegan con 31,2 puntos anotados por encuentro y han superado la treintena en seis de sus ocho partidos de esta campaña.

Nueva Inglaterra luce un ataque balanceado y está respaldada por una defensiva que encabeza la NFL con 25 robos de balón. El equipo comandado por Brady (13 touchdowns y 4 intercepciones) tiene herramientas más que suficientes para hacerle daño a la 26ta defensiva contra el pase de toda la NFL.

Los Patriotas intentan finalizar la campaña regular con marca perfecta por segunda ocasión, tras conseguirlo en 2007, con lo que lograrían una hazaña sin precedente. Y nada habla mejor que su equilibrio que su diferencial de puntos, de 189 unidades a favor, la tercera mejor cantidad en la historia después de ocho encuentros, empatados con los Bears de 1942.

Es un logro llamativo y que no estorba cuando enfrente estarán unos Cuervos que promedian 30.5 puntos por encuentro.



Potros (5-2) en Acereros (3-4)

Después de un inicio de campaña de 0-3, los Acereros han enmendado el camino con tres victorias en sus últimos cuatro compromisos. La única derrota en ese lapso, llegó en tiempo extra, pero esos duelos fueron ante equipos con un récord combinado de 3-20.

Si Pittsburgh busca validar su buen momento, su oportunidad toca a la puerta. Recibe hoy a unos Potros que actualmente comandan el Sur de la Conferencia Americana gracias a sus tres victorias consecutivas. Sin embargo, Indianapolis ha perdido sus últimos cinco duelos ante los Acereros y no gana en Pittsburgh desde 2008 con Peyton Manning en los controles.

Desde luego, esta es una versión diferente de los Acereros, que no cuentan con el mariscal Ben Roethlisberger por el resto de la campaña. El corredor James Conner encabeza una larga lista de lesionados cuya participación para hoy continúa en duda.

A pesar de las posibles ausencias de Pittsburgh, la simple presencia de los Potros prácticamente garantiza un duelo de marcador apretado. Los siete partidos de Indianapolis en la actual temporada se han definido por siete puntos o menos, incluyendo tres victorias por tres unidades o menos.

Los Potros se han afianzado en la cima divisional gracias a su mariscal Jacoby Brissett, quien acumula 14 pases de touchdown a cambio de apenas tres intercepciones y opera detrás de una línea ofensiva que ha permitido tan sólo 11 capturas en siete partidos.

Sin embargo, Brissett tendrá hoy enfrente a una defensiva que permitió apenas 15 puntos en promedio en sus últimos cuatro encuentros después de admitir un promedio de 28.3 en sus primeros tres compromisos.