Duro examen

Ciudad de México.- Como jugador, Bruno Marioni fue parte de una época dorada con Pumas. El argentino ahora buscará ser parte de una nueva cosecha de éxitos cuando se estrene como nuevo entrenador de los universitarios a partir de este fin de semana, cuando dirija su primer partido de Liga en la máxima categoría enfrentando a Monterrey, por la quinta fecha del torneo Clausura mexicano.

El ‘Barullo’ Marioni, de 43 años, fue el máximo goleador en el Clausura de 2004 y fue pieza clave para darle a los universitarios el primero de dos títulos consecutivos en ese año, algo inédito en torneos cortos hasta ese momento.

Luego de cosechar apenas dos puntos en cuatro fechas, la dirigencia de Pumas cesó a David Patiño y le apostó a Marioni para regresar a los primeros planos a pesar de que su única experiencia como estratega fue con los Venados de la Segunda División, que lo cesaron por malos resultados en septiembre del año pasado.

“El haber tenido una carrera exitosa en este club me abrió las puertas y sé que hay cuestionamientos, he escuchado las críticas y es inevitable que haya dudas porque no conocen mi trabajo”, dijo Marioni. “Pero esa opinión será mucho más objetiva confirme se den resultados”.

Marioni se presentó ya con Pumas con una victoria de 2-1 ante Atlas por la Copa MX, pero Monterrey es un reto totalmente distinto.

Los Rayados, una de las plantillas más caras de la Liga, llegarán el domingo a Ciudad Universitaria con la etiqueta de líder invicto con sus 10 puntos.

La semana pasada, los Rayados le arrebataron la punta a Chivas, que intentará regresar a la senda de la victoria al recibir a Veracruz el lunes.

El Guadalajara, que se deslizó al segundo puesto con nueve puntos, tampoco pudo ganar en la Copa. Igualó ante Cimarrones de la segunda división a media semana.

“Los equipos de ascenso corren, luchan y tienen sacrificio y me parece que nosotros subestimamos al rival”, dijo el entrenador paraguayo José Cardozo. “Debemos entender que no solo con la playera se gana, debemos ser más humildes”.

Veracruz tiene un punto y figura penúltimo.

Otro equipo que intentará levantarse luego de caer la semana pasada es el América, que deberá sobreponerse a varias ausencias para imponerse al colista Querétaro mañana en el Estadio Azteca.

Las Águilas, octavos en la tabla con seis puntos, tienen lesionados a Oribe Peralta, a los colombianos Mateus Uribe y Andrés Ibargüen, al francés Jeremy Menez y además tiene suspendidos al argentino Emanuel Aguilera y a Jorge Sánchez.

América además se desprendió en los últimos días de Diego Lainez (Betis), del paraguayo Cecilio Domínguez (Independiente) y del argentino Cristian Insaurralde.

Otro equipo que ha deberá sobreponerse a algunas ausencias es Cruz Azul, que el sábado visita a León.

La Máquina tiene lesionados al zaguero paraguayo Pablo Aguilar y al volante español Édgar Méndez.

Con sus siete puntos, Cruz Azul se coloca sexto de la tabla.

León tiene cinco unidades y es 12do.

En otros encuentros: Morelia-Atlas, Puebla-Necaxa, Tigres-Santos, Tijuana-Toluca y Lobos-Pachuca.