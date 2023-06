Duró 129 días en el Tri

Ciudad de México.- La paciencia de los dirigentes de México se agotó rápidamente con Diego Cocca.

A cuatro meses de haber iniciado su proyecto y a menos de una semana de iniciar la Copa Oro, el entrenador argentino y su cuerpo técnico fueron cesados ayer por el comisionado presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Juan Carlos Rodríguez.

Cocca fue nombrado en febrero pasado para suceder a su compatriota Gerardo Martino luego del fracaso del Mundial Qatar 2022, donde el Tri naufragó en primera ronda por primera vez desde Argentina 1978.

Con poco tiempo de trabajo, el estratega que fue bicampeón de Liga local con Atlas no pudo plasmar su idea de juego. La Selección tuvo una marca de tres victorias, tres empates y una humillante derrota 3-0 ante Estados Unidos en las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Jaime Lozano, quien condujo a México a la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, tomará el equipo como interino para la Copa Oro.

“Se puede perder con Estados Unidos porque es futbol, lo que no se puede aceptar es la forma en que se renunció a ganar desde el inicio con decisiones de logística que friccionaron al grupo”, dijo Rodríguez en una transmisión en las redes sociales de la Federación Mexicana. “Al final no se perdió sólo el partido sino la capacidad de reacción y liderazgo dentro y fuera del campo”.

Tras la derrota en Las Vegas el jueves pasado, medios mexicanos informaron que varios jugadores se quejaron por los largos traslados hacia los entrenamientos en su concentración en la ciudad estadounidense.

Además de Cocca, Rodríguez también cesó a Rodrigo Ares de Parga, quien fungía como encargado del Comité de Selecciones Nacionales que designó a Cocca.

“Lo natural sería esperar a que acabara la Copa Oro, pero no hay tiempo qué perder, por eso doy por terminado el contrato de Diego Cocca”, señaló Rodríguez. “También le doy la gracias a Rodrigo Ares. No tengo duda que ambos son profesionales, pero la falta de procesos en su elección y la atmósfera imperante no les ayudaron y es imposible concederles más tiempo”.

La debacle ante Estados Unidos amplió a seis la racha de partidos que México tiene sin ganarle a su acérrimo rival del área, al que no vence desde septiembre de 2019.

“Faltó un sentido de portar con profesionalismo la camiseta, una con la que nadie se sintió representado esta vez”, sostuvo Rodríguez. “No quiero pensar que es cierto que hubo jugadores que se querían bajar del barco ante de iniciar la Copa (Oro)”.

Johan Vázquez, zaguero del Genoa de la Serie A, abiertamente dijo que no estaba seguro si era conveniente para su carrera jugar la Copa Oro porque tenía muy pocos minutos con Cocca.

México debutará en la Copa Oro el próximo domingo ante Honduras.

El Tri también será anfitrión del Mundial de 2026 junto a Estados Unidos y Canadá.

“A 35 meses de que arranque el Mundial, ya nombré a Jaime Lozano para hacer frente a la Copa Oro, le agradezco tomar la selección de aquí a que acabe ese torneo”, añadió el comisionado Rodríguez. “Los jugadores lo conocen y lo quieren de corazón, gracias ‘Jimmy’ a ti por venir a apoyar a México en medio de esta crisis”.

Los nombramientos de Cocca y Ares de Parga fueron hechos antes de la llegada de Rodríguez al puesto.

La elección de Cocca sorprendió porque en la baraja que se manejó estaba lejos de los favoritos Miguel Herrera y Guillermo Almada. Ares de Parga nunca explicó claramente cuáles fueron las razones que inclinaron la balanza a su favor.

“Esta etapa ha sido viciada por la toma de decisiones, la falta de procesos con rigor y transparencia en los nombramientos y por una tormenta perfecta de malas costumbres arrastradas por años”, dijo Rodríguez.

Además de perder ante Estados Unidos, México logró un triunfo de 1-0 sobre Panamá la víspera en un encuentro que inició con las gradas casi vacías en el Estadio Allegiant.

“El futbol le pertenece a la afición y todos les hemos fallado, no de ahora, necesitamos una nueva forma de relacionarnos, de preservar lo más sagrado que es nuestra credibilidad hoy lastimada”, agregó Rodríguez. “A la afición, razones para estar enojados les sobran, respuestas les faltan”.

Para saber

La etapa de Cocca al mando de la Selección fue de solamente 4 meses, donde disputó 7 partidos:

3 victorias

3 empates

1 derrota

Cronología…

16 de noviembre de 2022: Diego Cocca es contratado por los Tigres

6 de enero 2023: Debuta con los felinos

9 de febrero: Es despedido de Tigres

10 de febrero: Es presentando como entrenador de la Selección Mexicana

23 de marzo: Debuta con victoria de 2-0 ante Surinam

15 de junio: México es goleado 3-0 por Estados Unidos

19 de junio: El argentino es cesado del cargo y en su lugar entra Jaime Lozano

Otros entrenadores con menos partidos

Víctor Manuel Vucetich: 2

Sven-Goran Eriksson: 13

César Luis Menotti: 19

Enrique Meza: 20