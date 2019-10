Berlín.- Real Madrid enfrenta una dura prueba ante Galatasaray en busca de su primera victoria de la temporada en la Liga de Campeones.

Madrid se encuentra en el último lugar del Grupo A tras ser goleado 3-0 por el Paris Saint-Germain en la capital francesa antes de rescatar un empate de 2-2 frente al visitante Club Brujas.

Los preparativos del técnico Zinedine Zidane lejos están de ser los ideales para el compromiso de hoy en Estambul luego que su cambiante escuadra cedió la cima de la Liga española el fin de semana con una derrota de 1-0 en Mallorca.

PSG, líder del grupo, visita Brujas buscando mantener su paso perfecto al inicio del torneo.

También hoy, Tottenham tratará de recuperarse de la humillación sufrida a manos del Bayern Munich con un triunfo sobre el visitante Red Star de Belgrado, y el debutante italiano Atalanta viajará a casa del campeón inglés Manchester City.

Mañana, el campeón defensor Liverpool visitará Genk en su primer partido desde que su buen arranque en la Premier fue frenado con un empate de 1-1 en casa de Manchester United; Inter hará el papel de anfitrión para el choque con Borussia Dortmund.

A continuación un vistazo a los ocho grupos:



GRUPO A

Se suponía que las preocupaciones de la temporada pasada desaparecerían una vez que Zidane regresara a hacerse cargo de un disfuncional Madrid. Pero los problemas continuaron en una costosa campaña de reconstrucción a mediados del año y un inicio nada convincente en la Liga de España.

Las lesiones no han ayudado. Luka Modric, Gareth Bale, Toni Kroos y Lucas Vázquez están en duda para el duelo frente a Galatasaray.

El guardameta del Madrid, Thibaut Courtois, ha enfrentado fuertes críticas en medio de las dudas de los aficionados sobre por qué el club lo prefirió a él sobre el costarricense Keylor Navas, quien se incorporó a PSG en el periodo entre temporadas.

Navas tratará de mantener la portería intacta ante Brujas para un PSG que encabeza el grupo con seis unidades.



GRUPO B

Tottenham llegó a la final la temporada pasada pese a sumar un solo punto a lo largo de sus primeros tres juegos, pero los pupilos de Mauricio Pochettino no querrán aplicar esa estrategia después de haber recibido por primera vez siete goles como locales.

El descalabro de 7-2 frente a Bayern dejó a Tottenham con una sola unidad luego de sus primeros dos partidos, y el club de la Liga Premier buscará recuperar parte del orgullo perdido al recibir al Red Star de Belgrado.

A pesar de ciertos reveses en la Bundesliga, el Bayern confía en mantener su paso ganador en la Champions con otro triunfo sobre Olympiakos en Grecia.





GRUPO C

Manchester City ha ganado sus últimos cinco partidos como local en la competencia europea y Atalanta no parece ser el rival que frene esa racha tras perder sus dos primeros compromisos en su debut en el torneo.

El técnico del City, Pep Guardiola, llegó a jugar para el acérrimo rival de Atalanta, el club Brescia, lo que ofrece a los visitantes más motivos para querer dar la sorpresa.

Shakhtar Donetsk recibe a Dinamo Zagreb en el otro encuentro del grupo.



GRUPO D

Atlético de Madrid no contará con su delantero estrella João Félix para su choque en casa ante Leverkusen y tratará de mantenerse en la pelea por la cima del grupo que sostiene con la Juventus, que por su parte recibe a Lokomotiv de Moscú. Félix sufrió una torcedura de tobillo derecho el sábado.



GRUPO E

Genk está preparado para una posible reacción de Liverpool, cuyo arranque ganador en la Liga Premier terminó en Old Trafford.

Liverpool inició su defensa del título de la Champions con una derrota de 2-0 en casa del Napoli y se vio en problemas antes de vencer 4-3 a Salzburgo.



GRUPO F

El Inter recibirá a Borussia Dortmund sabiendo que no puede caer más bajo en una lucha de pesos completos por dos boletos para la siguiente fase.

El conjunto de Antonio Conte de antemano se halla tres puntos detrás de Barcelona y Dortmund.

El local Slavia de Praga se mide a un Barsa que llega con una racha de cinco victorias en fila en todas las competencias.



GRUPO G

Leipzig recibe a Zenit de San Petersburgo el miércoles después de aparentemente haber olvidado cómo ganar en casa, donde su último triunfo fue contra Eintracht Frankfurt en la Bundesliga el 25 de agosto.

Lyon visita a Benfica en el otro compromiso del grupo.



GRUPO H

Ajax será el anfitrión de un Chelsea que espera ser el nuevo equipo inglés en causar problemas al club holandés.

A pesar de perder a algunas de sus estrellas en el periodo entre temporadas, Ajax ha mostrado pocos efectos secundarios en victorias de 3-0 sobre Lille y Valencia.