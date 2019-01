Dupla clave en Patriotas

Atlanta.- Los compañeros de equipo le han llamado a esa relación el “bromance”.

El mismo Tom Brady, el mariscal de los Patriotas, utiliza abiertamente esa palabra amorosa para describir el vínculo que tiene con Julian Edelman, un receptor del que ha llegado a depender durante su carrera.

Mientras esa dupla se prepara para jugar el cuarto Supertazón junta, cada uno dice que esa conexión podría ser más cercana que nunca, tanto dentro como fuera del campo.

“Jules y yo tenemos una gran relación, yo confío mucho en él”, comentó Brady.

“Siempre ha sido muy amable y es como mi hermano menor. Yo no tengo un hermano menor, pero él es como si lo fuera y él sabe lo mucho que lo quiero”.

En el caso de Edelman, es como un hermano menor que se ha colocado como uno de los mejores receptores en la historia de los Patriotas.

Estuvo fuera toda la temporada del 2017 debido a que se rompió el ligamento anterior cruzado, y los primeros cuatro partidos de esta temporada por violar la política de tomar medicamentos para mejorar el desempeño que tiene la Liga.

Sin embargo, este jugador de 32 años ayudó a Brady de manera constante en una ofensiva que tuvo problemas al inicio de esta temporada y tuvo que hacer ajustes después de la suspensión de Josh Gordon de cara a los dos últimos partidos.

Edelman terminó la temporada regular con 850 yardas por recepción, lo cual es un récord en el equipo y ocupó el segundo lugar en el equipo con 74 recepciones y seis anotaciones.

Su producción ha continuado a través de los dos primeros juegos de playoffs de Nueva Inglaterra, ya que Edelman ha acumulado 16 atrapadas para 247 yardas, lo cual está considerado como una marca en el equipo.

De cara al enfrentamiento con los Carneros, sus mil 271 yardas de recepciones durante la postemporada son el mayor número en la historia de los Patriotas.

También sólo existen dos receptores en la historia de la postemporada en la NFL con más de 100 atrapadas: Jerry Rice con 151 y Edelman con 105.

Se ha ganado muchos elogios, no sólo de Brady, sino de Rice, quien alabó a Edelman y lo considera como alguien que tiene una actitud de “voy a hacer lo que quiera hacer, voy a salir a jugar y voy a avanzar con el balón”.

No es diferente a la determinación con la que usualmente se describe a Brady, quien a los 41 años sigue demostrando a los escépticos que están equivocados.

“Él es realmente un buen jugador de futbol, el mejor”, comentó Edelman.

“Cuando sale a jugar lo demuestra constantemente. Es uno de nuestros líderes y lo es por una razón”.

Aunque primero se conocieron como compañeros de equipo en Nueva Inglaterra cuando Edelman fue seleccionado en el Draft por los Patriotas hace una década, él y Brady tomaron caminos increíblemente similares para llegar a la NFL.

Ambos son nativos de California, cada uno creció idolatrando a la dinastía de los 49s de San Francisco encabezados por Joe Montana y Rice.

Brady jugó en Michigan, mientras que Edelman eventualmente escogió a Kent State, que está al otro lado de los límites con Ohio.

Sus historias siguieron de una manera muy similar cuando llegó el momento de participar en el Draft de la NFL.