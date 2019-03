Dunphy vive su último ‘First Four’ con Temple

Dayton, Ohio— Fran Dunphy estaba de pie en la lateral con sus brazos cruzados y sosteniendo una hoja con apuntes en su mano izquierda, mientras que los Búhos de Temple lanzaban tiros elevados para dar comienzo a la práctica.

La canción de combate de la escuela se escuchaba por medio de los altavoces en la Universidad de Dayton, un lugar donde el entrenador de 70 años ha experimentado la angustia y la euforia a través de los años. Esta visita es especial.

Para Dunphy será su última participación en el First Four.

El coach de los Búhos se retirará después de la temporada, aunque se muestra renuente a considerar cómo será todo sin el reclutamiento, los partidos y la presión del torneo. Cuando sea que Temple termine, Dunphy entregará el programa a Aaron McKie, un exjugador estrella de los Búhos, quien ahora es el entrenador asistente.

Dunphy fue entrenador por 17 años en Penn antes de reemplazar a John Chaney en Temple en el 2006. El momento de entregar la antorcha podría ser el martes por la noche contra Belmont, o podría tener lugar más adelante en el Torneo de la NCAA. Con toda esa incertidumbre, no hay tiempo para sentir nostalgia.

“Para ser honesto con ustedes, creo que la nostalgia me pegará alrededor de mediados de abril, cuando iba a ir a una misión de reclutamiento, y que ahora ya no voy a hacerlo, cosas como esa”, dijo Dunphy. “Pero creo que en este momento uno está tan ocupado y tan involucrado en lo que está sucediendo justo ahora. Por lo que no se tiene tiempo ni deseos de pensar sobre uno mismo en esta situación”. Lo que más preocupa es intentar averiguar cómo frenar al equipo de Belmont, el cual promedia con 87.4 puntos por partido y permite que sus oponentes anoten en promedio 73.9. Los Bruins tienen mucho en juego tras haber perdido el partido por el título de la Conferencia de Ohio Valley ante Murray State. Y ahora resultan ser un inusual oponente.

“Estamos en una sesión de intenso entrenamiento”, dijo Dunphy. “Nunca fui un buen estudiante, por lo que no me quemaba las pestañas estudiando tan seguido en ese entonces. Pero eso es lo que estamos haciendo ahora. No podemos dormir lo suficiente, ya que traemos mucha energía”, dijo.