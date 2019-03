Duke, el mejor sembrado en torneo de la NCAA

El reloj sigue contando cada segundo, y el resto del basquetbol colegial tiene tres semanas para averiguar cómo detener al poderoso jugador de primer año de Duke, Zion Williamson.

Williamson y los Blue Devils consiguieron el primer sembrado en el torneo, mientras que Gonzaga y otros dos equipos de la Conferencia de la Costa del Atlántico –North Carolina y Virginia– también recibieron primeros sembrados. Tres equipos de una sola conferencia se colocan en la cima e igualan un récord, al mismo tiempo que se ofrece el pronóstico del comité de selección en torno a quién tiene mayores posibilidades para frenar a Duke.

Los Blue Devils abrieron como favorito con una marca de 9-4 para ganar el torneo.

Williamson, el jugador de 6 pies con 7 pulgadas que promedia con 22 puntos y nueve rebotes, y siendo un casi seguro primer seleccionado en el próximo Draft de la NBA, está poniendo su futuro en juego –junto con cientos de millones de potenciales ganancias– todo con la esperanza de poder agregar su propio capítulo a la historia de esa gran fiesta de los encestes en la que los sueños tienden a hacerse realidad. Williamson lo está logrando a tan sólo cuatro semanas después de sufrir una torcedura en su rodilla cuando su zapato deportivo Nike, salió volando y provocó que el jugador cayera al suelo. Se ausentó por cinco partidos. Pero no se atrevería a perderse el esto.

“Todo mundo tiene derecho a su propia opinión. Pero siempre supe que estaría de vuelta”, dijo Williamson sobre su regreso la semana pasada, cuando condujo a Duke a conseguir su 21vo título del torneo de la ACC.

Hablando de zapatos… las compañías que los fabrican están intrínseca, financiera y, sí tóxicamente entrelazadas con los jugadores que llenan los rosters de la Primera División. El torneo volverá a ser jugado una vez más frente a un telón de fondo de una larga lista de problemas –la mayoría de estos relacionados con el dinero– que plagan a la NCAA y al basquetbol colegial.

LSU es el más reciente equipo cuyo nombre ha sido arrastrado por el lodazal, aun así, ni la NCAA, ni la universidad parecen siquiera pensar dos veces sobre colocar a los Tigers en un papel estelar de todo el drama, el cual comienza mañana con un par de partidos, luego arranca a toda máquina el jueves.

A los Tigers se les otorgó el tercer sembrado en el Este, apenas dos semanas después de que emergieran ciertos detalles en torno a su entrenador, en la grabación de una llamada, en la que se le escucha hablar con un intermediario sobre una “descomunal oferta” que le hizo a un preparatoriano. Si esto es verdad, el entrenador Will Wade claramente quebrantó el reglamento de la NCAA –de hecho, la norma de la NCAA que estipula que: No se les debe pagar a los jugadores.

Pero aunque Wade haya sido suspendido por el momento, los Tigers asistirán a la celebración.

“Esa es una decisión institucional”, dijo el director atlético de Stanford, Bernard Muir, director del comité de selección, la semana pasada.

Aun así, a pesar de los sórdidos encabezados y la cantidad de desaires y malos gestos que se hacen notar previos al torneo, las próximas tres semanas ciertamente nos inspirarán y nos emocionarán.