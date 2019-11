Dueño de un gigante legado

Voz autorizada de las diferentes aristas del boxeo, el excampeón del mundo Humberto ‘Chiquita’ González se encuentra en esta ciudad para ser comentarista de la función de box que presenta WCF1 (World Championship Fights).

“Fuimos invitados por el promotor para estar comentando y analizando las peleas en la función que se presenta aquí en la frontera y con mucho gusto aceptamos venir, que no es la primera vez que estamos aquí en esta ciudad”, comentó el exmonarca de la división minimosca del Consejo Mundial de Boxeo.

Dentro del profesionalismo, el originario de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México sostuvo 46 peleas, logrando 43 victorias, 31 por nocaut y solo tres derrotas. En 2007 ingresó al Salón de la Fama del Boxeo Mundial, que tiene como sede Nueva York.

“En la actualidad hay buenos elementos que representan de excelente manera al boxeo mexicano, sin duda el que destaca en ese sentido es ‘Canelo’ Álvarez, otro que es un gran peleador vigente es Óscar Valdez”, mencionó el expugilista de 53 años de edad.

Humberto debutó a los 17 años, logrando una victoria por nocaut en el primer round el uno de septiembre de 1984.

Después de conseguir varios triunfos consecutivos, ‘La Chiquita’ logró coronarse como Campeón Nacional de la división minimosca, a los 21 años de edad.

“Para ser del agrado de los aficionados mexicanos se debe nacer con estrella, hay que ganar y gustar, y hay muchos peleadores que ganan y no gustan, no encaja su estilo en el gusto de la afición, uno de ellos, para mucha gente es precisamente el ‘Canelo’ Álvarez”, señaló González.

“A mí mucha gente me preguntó por la pelea del ‘Canelo’ con Kovalev y yo le dije que había sido buena e inmediatamente me cuestionaban; hubo mucha gente que criticó el resultado porque no estaban convencidos, pero aquí es cuestión de gustos”, añadió.

Con respecto a la pelea de exhibición que hace unos días sostuvieron Julio César Chávez y Jorge ‘Travieso’ Arce, Humberto declaró que también fue invitado por Chávez para hacer algo similar cuando pasó el huracán en Culiacán (2013), pero los tiempos no se acomodaron.