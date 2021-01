Duelo pactado

Cortesía

Es oficial, Yamileth Mercado, ya tiene rival para la primera exposición de su fajín verde y oro, el Campeonato Super Gallo del Consejo Mundial de Boxeo WBC Femenil, se trata de la sonorense Julissa Alejandra ‘Roquera’ Guzmán.

Desde el 2019 no pelea Guzman quien deberá emplearse a fondo para cumplir su sueño de ser monarca universal.

Por lo pronto Yamileth se mantiene en la etapa fuerte de su preparación en Los Mochis, Sinaloa bajo la tutela de Alfredo Caballlero.

“He trabajado muy duro, sé que será lo Dios tenga destinado para mí”, afirmó la pugilista chihuahuense.

Sólo faltaría confirmar la sede del choque entre Mercado y Guzman por que la fecha ya está, sábado 6 de febrero de 2021, y será televisado por Azteca Deportes.

“Confía en el Señor de todo corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus sendas” y agregó “Estoy lista, muy agradecida con Dios por bendecirme con una gran preparación a lado de mi equipo y cuidarme en cada etapa”.

Mercado Duarte, ha dejado de lado las lesiones para mantenerse de lleno en la sala de prácticas y por lo tanto presumir su mejor versión .

“Me he sentido muy bien, no he tenido problemas para respirar, ni a la hora de entrenar, no hay ningún tipo de dolor o molestia, los especialistas hicieron un gran trabajo en mi tabique”, aseguró la monarca del mundo.

‘Yeimi’ tuvo que guardar reposo por algunas semanas luego de que en su más reciente pelea, el pasado mes de septiembre en Tijuana, ante Irasema Rayas, sufrió fractura de su nariz.

“Deseo hacer historia como campeona Supergallo y para eso sigo trabajando a diario en mis entrenamientos, aprendiendo y debo derrotar a las mejores para lograr ese objetivo”, dijo la deportista chihuahuense.