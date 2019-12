La jornada 13 del Grupo 13 de la Tercera División Profesional del futbol mexicano arrancará hoy sábado con un duelo juarense entre el líder La Tribu y los Toros de Ceproffa en punto de las 10:00 horas en el Complejo Ceproffa.

En busca de su noveno triunfo de la temporada y de mantenerse en la cima del grupo con un invicto que ha prevalecido después de once encuentros, arrojando un saldo de ocho triunfos y dos empates, La Tribu visitará a los Toros en su segundo duelo entre ambas escuadras del torneo.

El puntero del Grupo 13 cuenta con 26 puntos, misma cifra que Cimarrones de Sonora, que aunque cuenta con dos descalabros, consiguió un punto extra en tanda de penales y así comparte la cima con La Tribu, que en su caso no sumó punto extra en las dos ocasiones que empató.

Además La Tribu se encuentra en la cuarta posición de la tabla general de la Tercera División con un porcentaje de 2.600 de efectividad, sólo por debajo del Deportivo Soria FC, Tuzos de Pachuca y Deportivo Chetumal FC., que cuentan con un porcentaje de efectividad de 2.727, 2.667 y 2.636 respectivamente.

El equipo de Ceproffa intentará sumar su cuarto triunfo en lo que va del torneo, además de tratar de ligar su cuarto partido sin derrota, pues no pierde desde la jornada 8 cuando recibió a los Cimarrones de Sonora el pasado 2 de noviembre.

Los Toros hasta el momento han cosechado 10 unidades y se encuentra en la quinta posición de siete con tres victorias, un empate y seis derrotas.

En el primer juego en el que se vieron las caras ambos conjuntos La Tribu salió victoriosa con marcador de 2-0, un juego que se desarrolló en la jornada 6 del grupo el pasado 20 de octubre en el estadio 20 de Noviembre. Los autores de los goles fueron Leonardo Martínez y Ángel Aguirre.

La Tribu viene de imponerse 2-1 en casa a los Cimarrones de Sonora en la jornada 12, mientras que Toros se impuso de visita al Huatabampo con marcador de 3-1.

Las Cobras de Futbol Premier recibirán al Huatabampo en esta jornada para tratar de conseguir su primer triunfo del torneo, pues de diez encuentros ha perdido nueve y ha empatado en uno.