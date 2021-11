Duele a Giménez la salida de Pineda

Ciudad de México.— La eliminación en el Repechaje de este Grita México A21 duele más en Cruz Azul por el adiós de varios de los campeones, como Orbelín Pineda.

Santiago Giménez, delantero de La Máquina, reconoció que es difícil ver salir a algunos de estos futbolistas y más luego de no meterse a Liguilla.

"Ya saben, hay muchos, como por ejemplo Orbelín que le llegó la oportunidad de ir a Europa y es una alegría en nuestro grupo", explicó Giménez.

"Y duele que jugadores como él y otros se vayan, obviamente ya quedaron en la historia y siempre hay que buscar lo mejor individualmente".

Entre los otros nombres que suenan para irse están Yoshimar Yotún y Alexis Peña.

El delantero celeste consideró que fue dura la eliminación pese a la garra que se puso.

"Es un fracaso porque no tuvimos la personalidad de encarar este partido; merecíamos más, con la calidad que tiene este equipo y sus jugadores merecíamos defender el título en la Liguilla, pero no pudimos. Si Cruz Azul no es campeón es un fracaso", apuntó.

"Personalmente los huevos siempre estuvieron presentes; me falta un poco de gol, trabajar en la definición, en tratar de meter la que tenga porque eso busca el club de mí"