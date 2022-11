'Doy dos pases para gol y me salgo', ofrece Cuauh ayuda al Tri en Mundial

Next

Ciudad de México.- El exjugador mexicano Cuauhtémoc Blanco se ofreció a jugar con la actual selección en el juego de Qatar 2022 ante Arabia Saudita.





"Con que me dieran 15 minutitos, doy dos pases de gol y me salgo, porque me puede dar un infarto ya a los 50 años", dijo en broma a Fox Sports el hoy gobernador de Morelos.





El "Cuau" criticó al Tri que disputa al Mundial.





"¿Cómo chingados le van a hacer (ganar) si no meten gol? Ni al arcoíris".





"Tener dos bien puestotes, que se vayan para adelante, atacar y defender, y se acabó, porque si no se van agarrar sus maletitas y será un fracaso muy fuerte para la Selección Mexicana", manifestó, indicando que "Dios quiera y ganen 3-0" a los árabes.





Agregó que pese a todo se debe respetar a Gerardo Martino.





"Hay que respetar (al técnico), independientemente sea o no el entrenador".