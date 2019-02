Dos generaciones, un solo trofeo

Atlanta — Jared Goff no había pronunciado aún su primera palabra cuando Tom Brady era seleccionado en 1995 en la 18va ronda del draft por los Expos de Montreal, el equipo del beisbol de las Grandes Ligas con el que debutó su padre, Jerry.

Tenía apenas seis años, la misma edad que la hija menor de Brady, cuando el quarterback de los Patriots ganó el primero de cinco Super Bowls en enero de 2002, precisamente contra los Carneros. Y no había salido de la escuela primaria cuando su rival del próximo domingo celebraba su tercer campeonato.

Hoy en día, los Expos ya no existen, los Carneros ya no juegan en San Luis, Goff es un quarterback de Pro Bowl y, bueno, Tom Brady sigue llevando a los Patriots a Super Bowls. Porque hay cosas que simplemente nunca cambian.

En aquel 2002, un joven Brady de 24 años sorprendía al mundo al derrotar a un consagrado Kurt Warner y guiar a los Patriotas a firmar una de las mayores sorpresas en la historia del Super Bowl. En ese sentido, a los Carneros sólo les queda esperar que la historia se repita, con un pequeño giro.

Goff tiene la misma edad que Brady en aquel entonces. Los Patriotas, al igual que aquel equipo de Kurt Warner, habían sido campeones tan sólo dos temporadas atrás y los Carneros han esperado todo este tiempo para cobrar su venganza.

La brecha generacional que divide a los protagonistas de la edición 53 del Super Bowl es inmensa. La diferencia de 17 años entre ambos quarterbacks sería difícil de detectar si se comparan sus números de la campaña regular. Hay otras cifras que, sin embargo, no son tan sutiles.