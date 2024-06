Dornoch gana Belmont Stakes en la primera edición en Saratoga Race Course

Associated Press | Ganó Belmont cinco semanas después de que tuvo problemas y que llevaron a terminara décimo en el Derby de Kentucky Associated Press | El jockey panameño Luis Saez celebra sobre Dornoch tras ganar la 156ma edición de Belmont Stakes Associated Press | Dornoch, con el jinete Luis Sáez, cruza la línea de meta antes de Mindframe de Irad Ortiz Jr. para ganar la 156ma edición de Belmont Stakes

Saratoga Springs, Nueva York.- Dornoch dio la sorpresa al ganar la primera carrera de Belmont Stakes en Sarataga, se mantuvo pegado al riel y dejó atrás a Mindframe para ganar la última carrera de la Triple Corona. La yegua, que pertenece parcialmente al campeón de la Serie Mundial Jayson Werth, ganó Belmont cinco semanas después de que tuvo problemas y que llevaron a terminara décimo en el Derby de Kentucky. En esta ocasión Dornoch dejó atrás a Seize the Grey, ganador del Preakness, en el camino y se sostuvo para ganar. Es la primera victoria en Belmont para el entrenador Danny Gargan y la segunda en Belmont para el jockey panameño Luis Sáez. "Es uno de los mejores potros de tres años del país y siempre lo pensamos", dijo Gargan. "Lo dejamos hacer su carrera y ganó. Si lo dejamos correr siempre va a ser difícil de vencer". Es el sexto año consecutivo que un caballo distinto gana cada instancia de la Triple Corona. Sierra Leone, segundo en el Derby, llegó como el favorito y terminó tercero. Honor Marie fue cuarto. "Cuando monté este caballo aquí en Saratoga por primera vez (el 29 de julio), le dije a Danny, 'Tienes un ganador del Derby'", aseguró Saez. "Desafortunadamente, el Derby fue una locura. Hoy estábamos confiados de que podríamos ganar". A pesar de que la Triple Corona no estaba en juego, esta fue una histórica carrera en Belmont debido a que se llevó a cabo en Saratoga por primera vez en 161 años de historia. El próximo año regresará al mismo hipódromo, mientras Belmont Park es objeto de una reconstrucción de 455 millones de dólares y que estará lista para recibir Belmont en el 2026.