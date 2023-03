Dominio foráneo

Triunfos foráneos se presentaron ayer en la Carrera Municipal de la Mujer 2023, cuando José Contreras, de Torreón, Coahuila, y Fernanda Patricia Pérez Soto, de Lerdo, Durango, cruzaron en primer lugar la meta en la etapa competitiva de los 10 kilómetros varonil y femenil, respectivamente.

Con esta carrera se puso en marcha el Circuito Atlético Pedestre Municipal de este año, que constará de una docena de carreras

PUBLICIDAD

“Bien, bien, contento de venir a Juaritos, la tierra de mi padre, a correr y pues primeramente Dios a seguir en la línea del Circuito Pedestre, primeramente Dios”, declaró Pepe Contreras momentos después de cruzar la meta y registrar un tiempo de 30 minutos y 12 segundos.

Por las reparaciones que se hacen al puente Carlos Villarreal, la carrera tuvo que dar dos vueltas al circuito que se trazó en El Chamizal y en la primera vuelta Contreras iba detrás del local Daniel Bautista.

“Salió mi compañero Daniel muy rápido, salió muy bien, creo que aproximadamente en el kilómetro seis empezamos a hacer el intercambio de posiciones y ya al final nos quedamos con el triunfo, pero después de una sufrida batalla”, dijo Contreras.

Daniel Bautista, segundo lugar con 30:30, señaló que fue una carrera muy exigente y para él fue un poco de sorpresa enfrentar a corredores de fuera, lo que al mismo tiempo se prestó para que fuera más rápida y emocionante la competencia.

“Mi compañero Pepe es probablemente el mejor corredor de La Laguna, entonces pues no era cualquier corredor. Había que no salir a especular, había que meter todo desde el principio, pero desafortunadamente esta ocasión no me alcanzó para mantener, pero carreras va a haber muchas, entonces hay que seguir preparándonos”.

En la categoría de sillas de ruedas el ganador fue Lorenzo Valles, quien comentó que ya extrañaba correr en la calle.

“Yo en lo personal, entrenamientos nada más se puede en la pista porque no es así como que pueda salir a rodar en la calle por los carros y por el peligro, así que pues ya extrañaba este tipo de competencias, de carreras.

Valles invitó a más gente para que tomen parte de las carreras del Circuito.

“Que se animen a venir a una carrera y yo creo que con la primera que vengan ya no van a dejar de venir. La verdad es un ambiente muy bonito y puede venir cualquiera, toda la familia, y nada, invitarlos a la próxima edición de la carrera de la Junta de Aguas. Espero ver aquí a mucho más gente”.

Fernanda Patricia, de 19 años de edad, logró el primer lugar con un tiempo de 35 minutos, el segundo fue para la juarense Ana Gisela Reyes con 35:22 y el tercero para Ailenn Hernández con 37:15.

“La verdad con muchas buenas sensaciones, sentí que el recorrido pues estaba bien, algo atrabancado porque íbamos subiendo y bajando, pero estuvo ligero, suave”, dijo Patricia, quien dominó de principio a fin y tiene como objetivo correr más carreras de este Circuito.

“Para ser la primera del año empezamos con buenas marcas, fue lo que se esperaba, pero creo que ahora tuvimos una nueva rival, la verdad estuvo muy fuerte, ella corre muy bien, de hecho batallé mucho como para poder pegarme un rato con ella, lamentablemente no le aguanté el ritmo”, dijo por su parte Ana Gisela, quien en dos semanas también representará en pista a la UACJ en el estatal universitario.