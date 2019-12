¡Dominantes!

Los Mineros de UTEP vencieron anoche a los Aggies de North Carolina A&T, 72-54, y regresan a la final del torneo anual Don Haskins Sun Bowl Invitational, después de un año de no hacerlo. El equipo paseño buscará ganar este torneo por primera vez desde la temporada 2014-15.

Su rival de esta noche será UC Irvine, equipo con el que tiene cuentas pendientes, después de haber sido derrotados por los Anteaters en el partido de consolación, 62-57.

En la temporada 2014-15 los Mineros vencieron en el primer partido del torneo a Alcorn State, 78-45, y en la final superaron a Kent State 78 a 75.

Después, en la campaña 2017-18, el equipo picapiedra ganó su primer juego 69-56 a Howard, pero en la disputa por el título fue superado por North Dakota State, 63-51. El año pasado, los Mineros perdieron con Norfolk State 75-62 y ganaron en el partido de consolación a Wyoming 76-65.

Anoche el ataque de los paseños estuvo encabezado por Souley Boum y Bryson Williams, que terminaron con 26 y 21 puntos de manera respectiva. Por los visitantes, los mejores anotadores fueron Fred Cleveland con 14 y Ronald Jackson con 13.

UTEP dominó prácticamente todo el juego de anoche, excepto por un pequeño periodo de tiempo casi al final de la primera mitad, en el que los visitantes llegaron a tener una ventaja de un punto, pero al irse los equipos al descanso, los Mineros ganaban por ocho de ventaja, 37-29.

La segunda parte del juego se pintó toda de anaranjado y cuando se habían jugado poco menos de cinco minutos los paseños lograron una ventaja de doble dígito, 43-33, gracias a un enceste de dos puntos a Williams.

UTEP terminó el partido con una efectividad de 46.8 en tiros de campo (22-47), de 48.1 en tiros de tres puntos (13-27, en los que Boum lució con 5 de 8), y de 60.0 por ciento en tiros libres (15-25). Los visitantes encestaron 20 de 58 en tiros de campo (34.5), 4-18 desde la larga distancia (22.2) y 10-17 en tiros libres (58.8).

En el primer partido del día, UC Irvine venció 74-68 a Kent State, por lo que hoy a partir de las 5:00 pm, Kent State y NC A&T disputarán el partido de consolación.