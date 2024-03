El equipo de la UACJ dominó ampliamente en el primer día de competencias del atletismo de la Universiada Regional y logró conseguir varios boletos a la fase Nacional que se llevará a cabo en el mes de mayo próximo en Aguascalientes.

Desde temprana hora los atletas de diferentes escuelas de nivel superior de Zacatecas, Durango y Chihuahua se dieron cita en las instalaciones del Estadio Benito Juárez para las pruebas de pista y campo.

En la prueba reina, los 100 metros, en la rama femenil la UACJ consiguió el 1-2-3 por conducto de Daniela Soriano, Andrea de la Cruz y Kaila Trejo. En varonil la victoria fue para Eduardo Loya, de la UACJ, con 10.94 segundos, mientras que Eduardo Rodríguez de la UACH fue segundo con 11.00 y Abraham Nevárez, de la UACJ, tercero con 11.12.

“Me siento muy contento, primero que nada agradecerle a mis entrenadores, a mi familia que me apoya y pues muy feliz y a darle con todo en el Nacional”, declaró Eduardo Loya, de 19 años de edad y quien acudirá a su primera Universiada Nacional.

En los 400 metros planos femenil el primer lugar y boleto directo a Aguascalientes fue para Joseline Carrasco Díaz, quien culminó la prueba en un tiempo de 59.51 segundos.

“La verdad me sentí muy bien, no esperaba pasar en primero, sabía que iba a dar lo mejor para poder pasar, estoy muy feliz de poder llegar en primer lugar y pasar directo al Nacional”, comentó Carrasco.

Eduardo Gallegos, de la UACJ, fue el ganador en los 400 m varonil, por lo que también tiene asegurado su lugar en la fase Nacional.

“Me siento muy feliz porque la temporada pasada creo que me faltó mucho por dar, no me conformé y creo que esta temporada va a ser una muy buena temporada para mí”, compartió Gallegos.

Ana Gisela Reyes, también de la UACJ, ganó la prueba de los cinco mil metros, no sin antes haber sufrido en la última vuelta cuando parecía que Estefanía Rubio, de Durango, tomaba la delantera y se encaminaba hacia la victoria.