Tre Fierro demostró porque es piloto de talla internacional, al ganar este domingo la primera etapa del Campeonato Estatal de Motocross, que se llevó a cabo en las pistas del Parque Extremo Don Bull bajo un fuerte calor.

Gustavo ‘Rojo’ Monge, organizador del evento, comentó que detrás del paseño Tre Fierro, en el segundo lugar terminó Axel Arzate, de la ciudad de Chihuahua, mientras que el tercer sitio fue para el juarense Uriel García.

“Bien, la verdad me sentí bien. Fue algo inesperado venir a correr, pues no venía con intenciones de correr, pero estuvo muy buena la pista, la mantuvieron muy bien y me divertí bastante. Mucha gente vino a apoyar y estuvo muy padre”, dijo Tre después de lograr el triunfo.

En relación a los competidores que enfrentó ayer, el piloto fronterizo de 23 años de edad señaló que traen buen nivel y que le dieron bastante batalla, por lo que se siente orgullo del desarrollo del motocross en México.

Actualmente, Fierro participa en un serial mundial de motocross en los Estados Unidos.

“Corro contra los mejores, se llama ‘super cross’ y estoy en el campeonato, el siguiente fin de semana voy al ‘Denver Super Cross’ a competir. Son 17 rondas, pero la categoría en la que estoy yo, que es la 250, la dividen en Costa Este y Oeste y yo ahorita estoy corriendo en la Costa Oeste, entonces me toca ya el siguiente fin”.

Tre recordó que cuando tenía tres años de edad fue su papá el que lo incursionó en las carreras de motocicletas.

“Entonces ya toda una vida de motocross y no conozco nada más, amo motocross y es lo que sé y lo que me encanta”.

-¿Qué sientes cuando estás sobre la pista en competencia?

“Es un sentimiento difícil para explicar, pero la mejor manera en que te lo puedo explicar es que siempre, todo el día, estoy pensando en las motos, siempre en la noche estoy pensando en la moto, siempre que estoy comiendo, o lo que sea, estoy pensando en cómo puedo mejorar o qué puedo hacer para ser mejor deportista y es un sentimiento que te da el motocross, que te obsesiona”.

Fierro agregó que todos los días, 24/7, vive, duerme y come motocross, “y es lo que se tiene que hacer para llegar al máximo nivel porque hay mucho nivel ahorita en Estados Unidos y México, entonces para ser de los mejores tienes que dedicarle toda la vida”.

Por otra parte, Gustavo Rojo dijo que el campeonato estatal está compuesto de siete etapas y las otras sedes son Chihuahua, Delicias y Cuauhtémoc. En esta frontera se volverá a correr hasta septiembre, cuando sea la etapa de semifinales.