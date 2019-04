Nueva York.- CC Sabathia arrancó su 19na y última campaña en las Grandes Ligas con cinco excelentes innings, el emergente Luke Voit empujó una carrera con un sencillo en el séptimo y los Yanquis de Nueva York vencieron ayer 4-0 a los Medias Blancas de Chicago.

Sabathia permitió un solo hit y nadie más se le embasó en su regreso de la lista de lesionados. El dominicano Domingo Germán (3-0) le siguió ponchando a cuatro en dos entradas dominantes.

José Rondón tuvo el único hit de Chicago en el encuentro, pero el segunda base venezolano también dejó caer un rodado fácil que llenó las bases para Voight. El toletero de Nueva York partió el bat en dos, pero se las arregló para depositar un sencillo al central contra Ryan Burr, para el 1-0. Kyle Higashioka siguió con un elevado de sacrificio a lo profundo del derecho y Tyler Wade empujo otra con un toque.

Aaron Judge selló el marcador con un jonrón solitario en el octavo.

Iván Nova (0-2), el abridor dominicano de los Medias Blancas, limitó a los Yanquis a cuatro hits en más de seis entradas. Fue sacado tras permitir un sencillo del venezolano Gleyber Torres abriendo el séptimo.

Zack Britton y Aroldis Chapman cerraron con un inning perfecto cada uno por los Yanquis, en una actuación refrescante para un bullpen diezmado. Nueva York ha estado arriba en 13 de 14 partidos, pero está apenas 6-8 en la campaña.

Chicago ha perdido seis de siete y cayó a 4-9.



Sale del bache Chris Davis

Boston.- Chris Davis puso fin a su histórica mala racha de 54-0 y se ganó los aplausos de los aficionados rivales en Fenway Park al batear tres imparables y producir cuatro carreras en el triunfo de los Orioles de Baltimore 9-5 sobre los Medias Rojas de Boston, para romper una cadena de cuatro derrotas.

En su primer turno, Davis recibió lo que parecía ser una ovación burlona cuando fue anunciado. Pero todo cambió cuando sacudió un sencillo con las bases llenas para producir dos carreras con el que puso fin a la racha más larga de turnos sin conectar de hit en la historia de Grandes Ligas para un jugador de posición.

Una vez que ancló en la inicial, Davis agradeció a la caseta de los Orioles, en donde muchos de sus compañeros celebraron y le mostraron su apoyo. Sonrió e hizo un gesto para quedarse con la pelota, y se la dieron.

“Me quitó un gran peso de encima”, dijo después.

Davis, quien ha encabezado Grandes Ligas en jonrones en dos ocasiones, también pegó dos dobletes. Iba de 33-0 esta temporada.



Tigres 3, Mellizos 4

Minneapolis, Minnesota.- Michael Pineda trabajó seis entradas, Eddie Rosario produjo dos carreras y los Mellizos de Minnesota derrotaron 4-3 a los Tigres de Detroit.

Byron Buxton y Jorge Polanco añadieron sencillos productores por Minnesota.

Christin Stewart pegó cuadrangular por Detroit, que ha perdido tres de los últimos cuatro partidos.

En su tercera y más larga apertura de la temporada, Pineda (2-0) admitió tres carreras limpias y ocho imparables con cinco ponches.



Rays 1, Azulejos 3

Toronto.- Lourdes Gurriel Jr. bateó un doblete de dos carreras en la séptima entrada para ayudar a los Azulejos de Toronto a sobreponerse al dominio del Cy Young reinante de la Liga Americana Blake Snell en un triunfo 3-1 sobre los Rays de Tampa Bay, que vieron rota una racha de cinco victorias.

Snell no permitió imparable hasta el sencillo de Luke Maile con un out en el sexto episodio.

Con dos en base y un out en el séptimo capítulo, el cubano Gurriel Jr. se enredó con un lanzamiento del relevista Chaz Roe (0-2) y lo depositó contra la barda de jardín derecho, dándole a los Azulejos su primera ventaja de la serie.

Teoscar Hernández añadió la carrera del seguro un inning más tarde.



Piratas 2, Nacionales 3

Washington.- Adam Eaton y Howie Kendrick conectaron jonrones a pitcheos consecutivos en el octavo inning, y los Nacionales de Washington derrotaron 3-2 a los Piratas de Pittsburgh.

Luego que el dominicano Richard Rodríguez (0-1) retiró a los primeros dos bateadores del octavo, Eaton lo empató con su primer jonrón de la campaña. Acto seguido, Kendrick conectó su segundo cuadrangular.

Anthony Rendón bateó un doble para romper un récord de los Nacionales de por lo menos un hit de extrabases en 10 juegos seguidos. Comparte la marca con Ryan Zimmerman.

El dominicano Wander Suero (1-0) lanzó un octavo perfecto para llevarse la victoria.



Angelinos 6, Cachorros 5

Chicago.- Zack Cozart dejó atrás una mala racha al conectar tres imparables y Cody Allen escapó a un problema en el noveno inning para ayudar a los Angelinos de Los Angeles a vencer 6-5 a los Cachorros de Chicago.

Los Angeles sumó su séptimo triunfo en sus últimos ocho juegos. Ty Buttrey obtuvo su primera victoria en Grandes Ligas en su 23ª aparición, y Tommy La Stella se embasó cuatro veces ante su exequipo.

Allen ponchó a Daniel Descalso con dos corredores en base en el octavo capítulo y luego transitó hacia su cuarto rescate. En la novena, los Cachorros colocaron a corredores en segunda y tercera después de que el jardinero izquierdo Brian Goodwin no pudo quedarse con el elevado de sacrificio de Jason Heyward, pero Allen ponchó a Willson Contreras y Kyle Schwarber para finalizar el encuentro.



Rockies 2, Gigantes 5

San Francisco.- Madison Bumgarner lanzó hasta el octavo inning para darle respiro al bullpen y los Gigantes de San Francisco vencieron 5-2 a Colorado, la octava derrota en fila de los Rockies.

Después de vencer a los Rockies por 3-2 en un juego de 18 innings que acabó a la 1 de la madrugada, los Gigantes regresaron al estadio 12 horas después y tramitaron la victoria en 2 horas y 48 minutos.

El recién adquirido Kevin Pillar conectó su cuarto jonrón en seis días para los Gigantes. Buster Posey aportó dos hits y remolcó su primera carrera del año.

Mark Reynolds jonroneó por los Rockies (3-12), en el peor arranque de temporada de su historia.