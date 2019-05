Domina Fernweh pruebas sabatinas

La fortaleza de la división de dosañeros del establo de Trey Wood fue innegable ayer cuando tres de los cinco clasificados al Ruidoso Futurity, Grado 1 con bolsa de un millón de dólares, surgieron de los caballos entrenados por Wood.

Fernweh, la más rápida del día; Lil Miss Sashay, la segunda más rápida y Kiss Thru Fire, la cuarta más rápida, fueron las tres clasificadas del sábado provenientes del establo de Wood. Cada una hizo ayer su debut.

Ellas se unirán a Silk for My Hero V, también entrenado por Wood y el más rápido en las pruebas del viernes, para disputar la final del Ruidoso Futurity el próximo 9 de junio.

Los impresionantes resultados del establo de Wood son un esfuerzo de equipo. “Realmente creo que tenemos el mejor equipo del país”, dijo Wood. “Es el equipo completo. En mi opinión, son los mejores. No tenemos pasatiempos. Esto es lo que hacemos”.

Fernweh, de Carry ‘Rusty’ Allred, estableció el estándar en la segunda prueba cuando corrió las 350 yardas en :17.560 segundos para ganar por una impresionante diferencia de dos cuerpos y tres cuartos. Ricky Ramírez, el jinete principal del establo de Wood, estuvo en la monta.

Fernweh, adquirida por 20 mil dólares, mostró su potencial cuando corrió al mejor tiempo en el primero de los tres días de carreras de entrenamiento de Ruidoso Downs el 6 de mayo.

Lil Miss Sashay, de Mark y Annette McCloy, terminó con el segundo mejor tiempo del día, :17.807 segundos, en la quinta prueba. Fue sacada a pocos pasos de la puerta y luego reaccionó como un caballo veterano y se dirigió diligentemente a la victoria por un cuerpo y tres cuartos como la favorita de 17-10.

La hija de Kiss My Hocks tuvo en la monta a Ricky Ramírez.

Completando las tres victorias de Wood estuvo en la octava prueba Kiss Thru Fire, criada en Gentry Farm.

La hija de Walk Thru Fire y el campeón Fredaville estuvo a corta distancia al comienzo de la carrera y luego dominó a sus rivales con una ventaja de un cuerpo y tres cuartos, siendo favorita 23-1. Ella fue cronometrada en :17.871 segundos y llevó en la monta a Tanner Thedford.

Los otros dos calificados del sábado fueron Cartel Charly (:17.845) y Oatman Creek Senator (:17.875).



Corren para el Derby

Luego de haberse corrido viernes y sábado las pruebas para el Ruidoso Futurity, hoy toca el turno a las 10 pruebas para el Ruidoso Derby, Grado 1 con bolsa de 957 mil 483 dólares, cuya final se correrá el próximo 8 de junio en el hipódromo Ruidoso Downs.

Apocalyptical Jess, ganador en el 2018 del All American Futurity, Grado 1 con bolsa de 3 mdd, tendrá su primera salida en este hipódromo desde aquella victoria lograda en septiembre.

La de este año es la segunda bolsa más grande en la historia del Ruidoso Derby, superada solamente por el millón 68 mil 631 dólares del 2016.

Los caballos con los 10 tiempos más rápidos de las pruebas para el Ruidoso Derby ganan un lugar en la final y los caballos con los siguientes 10 tiempos más rápidos son elegibles para competir en el Mr Jess Perry, con bolsa de 100 mil dólares, que también se corre el 8 de junio.