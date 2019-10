Doma ‘Pantera’ a Stephens

El chihuahuense Yair ‘Pantera’ Rodríguez consiguió su 13er triunfo dentro de las artes marciales mixtas al vencer por decisión unánime al estadounidense Jeremy Stephens en UFC Boston anoche. Esta pelea fue la reprogramación del combate que no tuvo decisión el pasado 21 de septiembre en la Arena Ciudad de México, tras un pesunto piquete de ojos de Rodríguez a Stephens. El parralense comenzó el combate con el control del mismo, trabajando a la distancia y evitando que Stephens lo derribara, ya que el estadounidense es mejor peleando en el suelo. Yair conectó los mejores golpes en ese primer asalto y salió con mucha confianza al segundo.

Castigó a Stephens con patadas y precisamente una al cuerpo en combinación con otra a las piernas de Jeremy, provocó la caída del mismo.

Rodríguez entonces se lanzó a golpear sin cesar a Stephens, y el réferi estuvo cerca de detener el combate, pero el estadounidense soportó. Stephens aprovechó que Rodríguez se cansó al lanzar gran cantidad de golpes y pudo levantarse para luego él también castigar al chihuahuense.

En el tercer asalto Stephens por fin logró derribar a Yair, y lo dominó durante todo el round; pero aunque lo castigó, no pudo devolverle el mismo castigo que había recibido en el segundo asalto. A pesar de que ambos peleadores, en especial Stephens, habían hablado duro antes de la pelea, al final de la misma, se abrazaron y se dieron la mano. Al final, los tres jueces dieron puntajes de 29-28 a favor de Yair. “Es claro que necesito seguir trabajando en la pelea en el piso, pero afortunadamente ganamos la pelea. Nunca me sentí en peligro, y quiero darle las gracias a la gente de Boston, una gran ciudad, así como a mi familia y amigos”, declaró Rodríguez después de la pelea.