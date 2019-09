Doloroso tropiezo

Phoenix— El emergente Paul Goldschmidt bateó una roleta para un doble play que puso fin al encuentro con dos corredores en base y los Cardenales de San Luis, líderes de la División Central de la Liga Nacional, se quedaron cortos en su intento de remontada en el noveno inning, al caer el miércoles 9-7 ante los Diamondbacks de Arizona.

Los Cardenales comenzaron el día con una ventaja de dos juegos y medio sobre Milwaukee en la división. Los Cerveceros enfrentaban en la jornada a los Rojos de Cincinnati.

San Luis y Arizona estuvieron de vuelta en el terreno apenas 11 horas después de que los Diamondbacks se impusieron 3-2 en 19 entradas, un encuentro que demoró cerca de siete horas. El abridor de los Cardenales, Michael Wacha, fue retirado en el segundo episodio por un problema de rigidez en el hombro derecho.

Merrill Kelly (13-14) salió del desafío perdiendo 5-2 luego de seis innings y terminó por llevarse la victoria.

El relevista dominicano Junior Fernández (0-1) cargó con la derrota.

Por los Cardenales, el venezolano José Martínez de 5-3 con dos anotadas y dos impulsadas. Los cubanos Rangel Ravelo de 3-0 con una producida; Randy Arozarena de 4-2 con dos anotadas y una empujada. El dominicano Yairo Muñoz de 3-1. El panameño Edmundo Sosa de 3-1 con una anotada.

Por los Diamondbacks, los dominicanos Abraham Almonte sin turno oficial, pero con una anotada; Domingo Leyba de 1-0 con una anotada. El venezolano Wilmer Flores de 4-3 con una anotada y cuatro remolcadas.





Gigantes y Rockies utilizan 25 pitchers

San Francisco— Los Rockies y los Gigantes se combinaron para utilizar 25 lanzadores, un récord en las Grandes Ligas, y Colorado superó a San Francisco 8-5 a primera hora del miércoles gracias a un jonrón de tres carreras de Charlie Blackmon en el 16to inning.

El juego duró 5 horas y 31 minutos, y el manager de los Gigantes, Bruce Bochy, hizo 12 cambios en la lomita, en una ajetreada última semana como profesional.

El primer hit de Blackmon en el partido llegó en su octavo turno al bate, cuando disparó su 31er jonrón del año ante Dereck Rodriguez (6-10).

La victoria fue para Sam Howard (2-0), quien lanzó las dos penúltimas entradas en blanco para Colorado. Rodríguez cargó con la derrota luego de admitir cuatro hits y tres llegadas al plato en un episodio y un tercio de labor.

Bryan Shaw sacó su primer salvamento del curso con un inning en blanco como cerrados de los Rockies.

Por los Rockies, el dominicano Raimel Tapia de 5-1. El venezolano Yonathan Daza de 1-0. El cubano Yonder Alonso de 1-0.

Por los Gigantes, el dominicano Christian Adames de 1-0. El hondureño Mauricio Dubón de 5-1.





Germán fuera todo el año

Nueva York— La suspensión con goce de sueldo impuesta a Domingo Germán bajo la política de las Grandes Ligas sobre violencia doméstica se ha extendido hasta la fecha en que finaliza la Serie Mundial, por lo que el lanzador no volverá a actuar este año con los Yanquis de Nueva York.

Originalmente, la medida conocida como licencia administrativa se impuso a Germán el jueves pasado, por un periodo de siete días. El miércoles, la oficina de las mayores y el sindicato de peloteros acordaron la extensión, que pone fin a la campaña del dominicano.

Germán enfrenta una investigación por un supuesto hecho de violencia doméstica que habría involucrado a su novia la semana anterior, dijo el viernes a The Associated Press una persona enterada de la situación. Esa fuente solicitó permanecer anónima porque no se permite la divulgación de detalles durante la investigación de las Grandes Ligas.

El derecho de 27 años era el pitcher con más triunfos en la campaña por los Yanquis, que son ya monarcas de la División Este de la Liga Americana. Tuvo una foja de 18-4 con una efectividad de 4.03 en 24 aperturas y tres apariciones como relevista este año, en el que acumulaba una labor de 143 innings.

Los Yanquis comienzan su participación en los playoffs el 4 de octubre.

Durante la licencia, Germán devengará su salario de 577.500 dólares. Sin embargo, el tiempo que se ausente podría convertirse después en una suspensión sin goce de sueldo.

Germán tenía el derecho de apelar la licencia ante un juez de arbitraje.