Doctor de Cargadores perfora pulmón de Taylor

Associated Press

Associated Press

Costa Mesa, California— El mariscal de campo de los Cargadores de Los Angeles, Tyrod Taylor, se perdió el partido del domingo pasado porque un médico del equipo le pinchó accidentalmente el pulmón, según una persona familiarizada con el caso.

La persona enterada habló bajo condición de anonimato el miércoles debido a problemas de restricción médica.

El entrenador Anthony Lynn dijo que Taylor aún no está al 100% y que el novato Justin Herbert tendrá su segunda titularidad en la NFL el domingo contra las Panteras de Carolina.

Lynn no tenía un cronograma sobre cuánto tiempo estaría fuera Taylor, pero dijo que el mariscal de campo veterano de 10 años estaba en el complejo del equipo y trabajaba con Herbert. Cuando se le preguntó sobre su nivel de frustración con lo sucedido, Lynn dijo que no estaba enojado por lo ocurrido porque el error no fue intencional.

“Hubo complicaciones con la inyección, pero conozco al hombre (que la dio). La gente comete errores. Es algo de lo que hablaremos internamente ”, dijo Lynn.

Herbert fue el abridor sorpresa de los Cargadores en la derrota en tiempo extra 23-20 del domingo pasado ante los Kansas City Chiefs. Lynn dijo que no se enteró hasta menos de cinco minutos antes de la patada inicial que Taylor no podría jugar.

Herbert dijo que se enteró de que estaba jugando bien cuando los Cargadores se alineaban para recibir el saque inicial.

Taylor fue llevado al hospital debido a dificultades para respirar después de que Lynn dijo que tuvo una reacción a una inyección. Taylor fue liberado el domingo por la noche. Estuvo brevemente en el informe de lesiones de los Cargadores el viernes debido a una lesión en las costillas que sufrió en el partido inaugural del 13 de septiembre contra los Cincinnati Bengals. Sin embargo, a Taylor se le quitó la pelota después de participar plenamente en la práctica y tomar todas las instantáneas con el primer equipo.

La Asociación de Jugadores de la NFL dijo el miércoles que han estado en contacto con Taylor y su agente y han comenzado una investigación sobre el asunto. ESPN informó por primera vez sobre el pulmón perforado.