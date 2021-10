Dobletes de Messi y Salah en victorias de PSG y Liverpool

Associated Press | Lionel Messi celebra tras marcar el tercer gol del PSG ante el RB Leipzig en la Liga de Campeones Associated Press | Mohamed Salah celebra tras anotar de penal el tercer gol de Liverpool ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones Associated Press | Arturo Vidal celebra tras anotar el segundo gol del Inter de Milán ante el Sheriff en la Liga de Campeones

Lionel Messi y Mohamed Salah ejecutaron con clase remates de penal que sentenciaron el martes sendas victorias 3-2 para el Paris Saint-Germain y Liverpool, en una noche pletórica de goles en la Liga de Campeones. Un total de 35 tantos fueron anotados en los ocho partidos disputados al abrirse la tercera fecha de la fase de grupos, un promedio de 4.4 por encuentro. El Real Madrid y Manchester City se despacharon con cinco tantos cada uno. Sebastian Haller, el inesperado máximo anotador del torneo, volvió a remecer las redes en otra contundente victoria del Ajax. Messi ha reservado sus goles para la Champions en su primera temporada con el PSG. El crack argentino salió al rescate del club francés en el triunfo 3-2 frente al Leipzig. Igualó el marcador a los 67 y seguido convirtió a lo Panenka por el medio para completar la remontada del PSG. En un acto de generosidad, Messi cedió la oportunidad de firmar una tripleta cuando el PSG recibió otro penal en los descuentos. Kylian Mbappé, autor del primer gol, se encargó del cobro pero lo mandó por encima del travesaño. El PSG quedó al tope del Grupo A con siete puntos, uno más que el City. Leipzig cierra la tabla con las arcas vacías. Salah, por su parte, se convirtió en el primer futbolista en los 129 años de historia del Liverpool que anota en nueve partidos seguidos, con lo que el club inglés salió airoso 3-2 de su visita al Atlético de Madrid. Luego de una serie de regates, el delantero egipcio abrió la cuenta a los ocho minutos, definiendo con un disparo que rozó en James Milner para despistar al portero Jan Oblak. Salah transformó un penal a los 78 para sentenciar el triunfo. El partido en el Wanda Metropolitano deparó más drama por una pena máxima. Con el Atlético en inferioridad numérica por la expulsión de Antoine Griezmann, luego que el atacante francés había marcado dos veces, el árbitro revirtió darle un penal a los anfitriones tras recurrir al VAR. Liverpool es uno de dos equipos con el ideal de nueve puntos tras tres partidos, con un pie en los octavos de final. El otro es el Ajax, que abrumó 4-0 al Borussia Dortmund en Amsterdam. El delantero brasileño Vinicius Junior tuvo una noche fantástica para que el Real Madrid golease 5-0 en su visita al Shakhtar Donetsk al anotar dos goles, incluyendo uno en el que se floreó con una serie de regates, y una asistencia. Los merengues escalaron al segundo puesto del Grupo D con seis puntos. El Sheriff de Moldavia, que perdió 3-1 de visita al Inter de Milán, sigue al frente en la llave por el criterio del resultado directo con el Madrid. Riyad Mahrez marcó dos goles, mientras que Joao Cancelo, Kyle Walker y Cole Parker añadieron los otros para que el City demoliera a domicilio 5-1 al Brujas de Bélgica. Los clubes de Milán tuvieron suerte dispar. Con un gol del volante chileno Arturo Vidal, el Inter bajó de la nube al Sheriff y así conseguir su primera victoria. El Milan sigue sin conocer la victoria tras perder 1-0 ante el Porto, cuyo gol fue obra del delantero colombiano Luis Díaz.