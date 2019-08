Doble plata, doble sueño

Dos medallas de plata, dos hermanos, dos gemelos y dos juarenses de corazón lograron subir al podio en el primer Campeonato Mundial de Artes Marciales Mixtas. Se trata de Ari y Andrey Bonilla, quienes ganaron medalla de plata en su debut internacional al representar a México.

“Fue un duro torneo y una gran experiencia. Me siento muy satisfecho con el papel que hice”, fueron las palabras de Ari Bonilla después de regresar a esta frontera con la medalla.

“Se siente muy bonito cuando estás en el podio, que levantes tu bandera, que veas los frutos de los tres meses de preparación”, expresó Andrey Bonilla.

Ari tuvo cuatro peleas en este torneo. En la primera ronda venció a Irlanda, en cuartos de final se impuso a Rusia, en semifinales derrotó a Ucrania y en la final fue superado por Bulgaria, aunque el gemelo de 42 kilogramos confesó que la pelea más complicada fue contra el representante ucraniano.

“Es el único niño que me ha puesto en varios problemas. No sé cómo me derribó y me tomó la espalda, yo ya iba a rendirme, pero como que se cansó el niño de los brazos y ahí pude finalizar con una llave ámbar”, explicó Ari.

Para Andrey solamente fueron tres peleas. En cuartos de final derrotó a Rusia, en semifinales a Inglaterra y sucumbió ante Ucrania. “Yo perdí por decisión ante Ucrania, fue una gran guerra”, expresó el deportista de 44 kilogramos de peso.

Ambos practican otras disciplinas para precisamente mezclar las artes marciales y obtener un mejor rendimiento. El siguiente compromiso para los gemelos Bonilla es el Campeonato Nacional 2019 de boxeo del 21 al 28 de agosto en Oaxtepec, Morelos; justa en la que buscarán el bicampeonato los dos hermanos.

“Me estoy preparando muy duro, ya es cierre de entrenamiento, nomás es ir a correr, unos tres costales y me siento duro, me siento fuerte”, declaró Andrey sobre este torneo nacional de boxeo.

El Campeonato Nacional de boxeo podría ser el inicio de un proceso olímpico para el 2024, pues los gemelos Bonilla tienen como mayor aspiración deportiva asistir a unos Juegos Olímpicos y esperan conseguirlo a través de los guantes dentro del cuadrilátero.

“Creo que si gano este torneo nacional puedo hacer proceso olímpico para 2024. Esa es mi mayor meta, estoy trabajando duro con seis horas de entrenamiento pesado”, mencionó Ari.