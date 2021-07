Dividen Bravos fuerzas con el campeón

Con gol de Francisco Contreras, los Bravos del FC Juárez empataron ayer 1-1 con el actual campeón del futbol mexicano, Cruz Azul, en partido amistoso de cara al inicio del Apertura 2021 de la Liga MX. Es el segundo partido de preparación de los juarenses bajo el mando del entrenador Ricardo ‘Tuca’ Ferretti.

El encuentro se disputó a cuatro tiempos de 25 minutos cada uno en las instalaciones de La Noria, sede de entrenamiento de la Máquina Celeste.

El autor del gol para Cruz Azul fue el argentino Guillermo Fernández.

Los Bravos se quedarán en la Ciudad de México para continuar sus entrenamientos de pretemporada y el próximo miércoles estarán en Querétaro para medirse ante los Diablos Rojos del Toluca un partido de preparación.

Precisamente será el Toluca contra quien el FC Juárez hará su debut en el Apertura 2021 de la Liga MX el 23 de julio en el estadio Benito Juárez.

Por su parte el Cruz Azul no contó con varios jugadores para este partido contra los Bravos debido a que están convocados a sus respectivas selecciones nacionales. Orbelín Pineda, Luis Romo, Yoshimar Yotún, Jonathan Rodríguez y Sebastián Jurado no pudieron ver acción con la Máquina ayer por la mañana.

Los celestes también verán actividad el próximo miércoles, pero lo harán en los Estados Unidos contra los Tuzos del Pachuca; después, el día 10 se medirán al Austin Bold y el 18 a los Panzas Verdes de León por el título de Campeón de Campeones.

Mendieta, nueva baja

Un año y medio después de su llegada a esta frontera, el paraguayo William Mendieta dejó de ser jugador de los Bravos del FC Juárez, según dio a conocer ayer la directiva del equipo local.

Mendieta, apodado ‘El Mago’, fue anunciado como refuerzo de Bravos en diciembre del 2019. Llegó procedente del Olimpia de Paraguay y con la etiqueta de ser seleccionado nacional de su país.

“Es un jugador de talla internacional y que ha pasado también por el futbol brasileño”, destacó en aquel momento el departamento de prensa del FC Juárez, sin embargo, en tres torneos de la Liga MX el sudamericano no pudo presumir su magia con la playera de los Bravos.

De 32 años de edad, Mendieta no vio acción en los primeros seis partidos el Clausura 2021. En la jornada 1 contra Pachuca y en la siete ante Mazatlán estuvo en el banco de suplentes, pero no jugó. En las fechas dos, tres, cuatro y seis no fue convocado por el entonces técnico Luis Fernando Tena. Cabe recordar que la quinta jornada se jugó en una fecha posterior.

La primera participación de Mendieta en este torneo fue hasta el 28 de febrero, en la jornada 8, cuando Bravos cayó en Torreón 3-2 y él jugó 45 minutos. Una jornada después, en partido a mitad de semana, estuvo 72 minutos contra Monterrey, el mayor número de minutos que estuvo sobre la cancha en el Apertura 2021.

Partido amistoso

Cruz Azul 1, Bravos 1

Goles

Guillermo Fernández (CA)

Francisco Contreras (JRZ)

Próximo juego de preparación

Bravos vs Toluca

Miércoles 7 de julio

La Loma, Querétaro