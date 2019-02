Divide opiniones

Después de la declaración de Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade, en la que dijo estar de acuerdo en cuanto a la eliminación de la Olimpiada Nacional, justa que dijo ‘perdió su origen’, actores del deporte en esta ciudad fijaron su postura ante lo expresado por la medallista olímpica en ‘Atenas 2004’.

“La olimpiada es una gran fiesta, es un sueño para muchos atletas estar ahí, sin embargo ya no brinda los resultados que se esperan. A nosotros, en el tema estricto del taekwondo, no nos afecta, ya que la Federación Mexicana tiene definidos sus procesos, para nosotros lo importante son los selectivos, pero, por supuesto que no nos gustaría que desapareciera”, comentó Karim Hernández, entrenador y presidente de la Asociación Estatal de Taekwondo.

David Serna, instructor de atletismo, señaló que sería una mala medida quitar la Olimpiada Nacional, ya que el evento ha sido el semillero para la detección de talentos.

“La olimpiada es un parámetro de calidad para deportistas infantiles y juveniles en todo México. Yo difiero en ese argumento de que no ha servido, ya que de ahí han surgido atletas que representan a México, ella, Ana Guevara, de ahí salió, no se hizo sola”, aseveró.

El experimentado coach también declaró que se debe buscar una estrategia diferente en el proceso de olimpiada, ya que es un semillero de iniciación y desarrollo.

“Desde mi punto de vista es un grave error, me extraña de Ana Gabriela siendo deportista decida eliminar la Olimpiada Nacional, creo que falta más información, considero que tiene que proponer un nuevo plan, antes de pensar eliminarla, estoy en total desacuerdo”, manifestó.

“Si el problema es porque está fuera de calendario internacional o porque los estados no tienen recursos y les cuesta mucho, debe saber que a quienes les cuesta es a los padres de familia”, dijo Alejandro Reséndez, padre del ciclista y seleccionado nacional Manuel Alejandro Reséndez.

Silvia Gutiérrez, entrenadora de las Inditas de la UACJ de basquetbol, enfatizó en que debe hallarse una alternativa, ya que sí debe darse un cambio.

“La verdad que haber quitado el sistema escolarizado de la olimpiada bajó mucho el nivel deportivo porque esa tarea recayó en los clubes y esto así no funciona. No puede ser posible que Ciudad Juárez en el basquetbol sea quinto lugar estatal en algunas categorías. Yo no estoy en contra de que exista un cambio”, manifestó Gutiérrez.

José Luis García, entrenador de ciclismo, también puntualizó que la olimpiada ya perdió sus objetivos primordiales.

“Yo estoy de acuerdo si se sustituye por algo bien planificado que brinde resultados a largo plazo, que apoye con la detección de talentos que se requiere, pero no estoy de acuerdo en que desaparezca si el único fin es ahorrar dinero”, expuso.