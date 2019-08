Distinguen a Zudikey

Sin palabras, conmovida, emocionada y con una enorme sonrisa en el rostro, así se presentó ayer la velocista Zudikey Rodríguez al Parque Central Oriente para develar la placa con la que oficialmente se da su nombre a la pista de atletismo que se ubica en ese lugar.

Junto con el alcalde Armando Cabada, la corredora oriunda del Estado de México, pero juarense por adopción, abrió la cortina y el nombre ‘Zudikey Rodríguez’ pudo ser leído en letras rojas, acompañado de algunos de sus logros en competencias nacionales e internacionales.

La exatleta de la UACJ recordó que, a principios de año, cuando se enteró que una pista llevaría su nombre ella estaba que brincaba de alegría y lo consideró como el mejor regalo que puede tener porque es una manera de darse cuenta que su trabajo ha valido la pena y además así puede motivar a muchas personas más para que hagan deporte.

“Lo que yo quiero más en este momento es que haya mucha gente en la pista, que hagan mucho deporte, que de aquí salgan muchos campeones nacionales y que representen a nuestro país en diversas competencias internacionales, es mi mayor orgullo, ese lo que quisiera que saliera de esta pista”, señaló Zudikey.

Feliz y agradecida, la atleta dijo que tenía muchas ganas de volver a Juárez y siempre busca cualquier pretexto para regresar.

“Le comentaba a mi amiga Cecy –Villar– que estoy una semana aquí y de verdad, siento que ya vivo aquí, que aquí es mi vida, entonces es ese cariño que le tengo a la ciudad, sobre todo el gran respeto por el cómo me recibieron desde la primera vez que llegué en el 2006 con tanto cariño”, declaró.

La también participante del reality show ‘Exatlón’ agregó que para ella Ciudad Juárez está en el pódium en el primer lugar de su corazón y agradeció por este ‘gran obsequio’ a su trayectoria deportiva.

Nerviosa y ansiosa se sentía en la mañana antes de llegar a este evento, pues ya quería ver la pista y saber cómo y de qué color porque no había tenido oportunidad de conocerla. “Ahora que la veo digo ‘¡qué bonita está!’, apenas la voy a ir a pisar, quiero sentirla, quiero caminar alrededor de ella y la verdad que estaba muy emocionada”, mencionó.

Tras 20 años de carrera deportiva, Zudikey considera que ha valido la pena todo lo que ha vivido dentro y fuera de las pistas.

“A veces volteo atrás, son 20 años que ya han pasado y digo, pues valió la pena cada año, cada día, cada esfuerzo, cada lesión, cada tragedia, cada valla en el camino que me encontré, todo eso al final vale la pena cuando te sabes levantar y quieres seguir adelante y así lo hicimos, creo que lo hemos hecho de una buena manera”, externó.

Fue precisamente en el reality show que la corredora sufrió una fractura y le tuvieron que colocar seis tornillos y una placa en el tobillo, lo que también le impidió buscar un lugar para los Juegos Panamericanos ‘Lima 2019’.