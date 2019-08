Distingue UACJ a medallistas

Deportistas y entrenadores de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez que consiguieron medalla en eventos nacionales e internacionales en este 2019, fueron reconocidos por autoridades deportivas y académicas de la máxima casa de estudios.

A destacar el trabajo que realizó Uziel Muñoz en lanzamiento de bala, que coronó su actuación con la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

“Agradecido por este reconocimiento que nos hace la universidad porque de alguna manera valoran nuestro esfuerzo y nos toman en cuenta”, comentó Muñoz, quien también se colgó el bronce en la Universiada Mundial de la FISU ‘Nápoles 2019’.

En la Universiada Nacional que se desarrolló en Mérida, la doctora Flor Rocío Ramírez Martínez, directora general de Extensión y Servicios Estudiantiles, señaló que se obtuvo un total de 51 medallas en seis disciplinas y la universidad logró posicionarse entre las mejores instituciones a nivel deportivo del país.

“Fue una universiada de grandes logros y satisfacciones, una felicitación a cada uno de ustedes por poner en alto en nombre de esta universidad. Y no ha terminado ya que a Uziel sólo le faltan 24 centímetros para asegurar su lugar, tenemos grandes probabilidades de tener un atleta universitario dentro de los Juegos Olímpicos Tokio 2020”, mencionó la doctora Ramírez.

En la pasada Universiada Mundial ‘Nápoles 2019’, que se realizó del 3 al 14 de julio, asistieron nueve atletas y tres entrenadores.

“Quiero reconocer todo el esfuerzo y dedicación de nuestros atletas, no es fácil ser estudiante y al mismo tiempo tener los logros que ustedes han tenido, estamos muy orgullosos de ustedes en la UACJ”, dijo la dirigente.

En los Juegos Panamericanos en Lima, Perú la UACJ contó con la presencia de dos representantes; Francisco Muñiz, portero de la selección mexicana de handball, y Muñoz, quien consiguió el bronce en lanzamiento de bala con una distancia de 20.56 metros.

“Para mí no ha terminado la temporada, vamos bien, y nos queda la competencia en el mundial para la cual me sigo preparando”, aseveró Muñoz Galarza.