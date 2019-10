Disputan rivalidad regional

Con idéntica marca de un ganado y tres perdidos, los Mineros de UTEP y los Correcaminos de UTSA se enfrentarán el próximo sábado en el estadio Sun Bowl, partido que para el equipo paseño representa la edición 88 del Homecoming.

Dana Dimel, entrenador en jefe del equipo de futbol americano de UTEP, declaró ayer que será un gran encuentro con otra escuela de la Universidad de Texas (en San Antonio) y con la que surge poco a poco una rivalidad regional.

“Todos sabemos que éste es un gran juego para nosotros con otra escuela de la Universidad de Texas. Estamos emocionados de enfrentarlos. Será un buen segundo juego de conferencia para nosotros y uno que debería ser divertido de ver”, dijo el coach Dimel durante su conferencia de prensa semanal.

Agregó que para este partido cuentan con algunos incentivos, como el ‘Winning Combo’, para que los aficionados de UTEP asistan este sábado al Sun Bowl, a lo que hay que agregar que es un juego con una cierta rivalidad, además del partido contra la Estatal de Nuevo México.

“Éste es un gran juego de rivalidad para nosotros simplemente por la proximidad y por ser con una escuela de la Universidad de Texas. Es realmente un juego importante para nosotros. Debería ser un ambiente divertido y nuestros chicos esperan ya la oportunidad”, señaló.

Un aspecto a favor de los Mineros es que los Correcaminos podrían no contar con su mariscal de campo titular Frank Harris, que resultó lesionado en el partido contra los Mean Green de North Texas.

“Son un equipo que en este momento no está seguro del estado de su mariscal. Tienen un buen mariscal de campo, joven, que había hecho algunas cosas buenas este año, pero se lastimó en el partido contra North Texas en la tercera jugada del juego. Tienen buen físico en todo su equipo. El juego del año pasado fue un juego cerrado que obviamente no encontramos una manera de intentar y venir desde atrás para ganar”.

Respecto al mariscal de campo de UTEP que saldrá como titular el próximo sábado, Dimel dijo que será Brandon Jones o Kai Locksley, por lo que van a dejar que compitan durante la semana, ver cómo lo hacen en las prácticas y después de eso tomarán la decisión.

Por otra parte, el departamento de deportes de UTEP, anunció que para este sábado los aficionados pueden adquirir el ‘combo ganador’ (Winning Combo) y disfrutar del juego, de un hot dog y de un refresco por sólo 15 dólares. El ‘combo ganador’ se puede comprar en cualquier UTEP Ticket Center o por teléfono al 915 747-5234.

Quienes compren el ‘cwombo ganador’ por 15 dólares recibirán un boleto para el partido de futbol americano y un cupón para un hot dog regular y un refresco mediano gratis, canjeable en cualquier puesto de comida el día del juego.

La taquilla principal de UTEP se localiza en el 2901 North Mesa a un costado del Don Haskins Center, y UTEP Ticket Center del lado este está ubicado en el 1452 Zaragoza Suite A-500. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm.