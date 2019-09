Disputan histórico Border Bowl

Por primera vez en la historia, el equipo de futbol americano Indios UACJ sostendrá un encuentro internacional cuando reciba hoy a los Rockets de Colorado en el Complejo Universitario en punto de las 17:00 horas, un partido de carácter amistoso.

Un ingrediente especial que tendrá este encuentro es que estará en juego el trofeo nombrado Border Bowl, precisamente por ser el primer partido internacional de los Indios, indicó el entrenador Alfredo Martínez.

“El equipo está muy motivado por defender a su alma máter, sus colores y por tratar de que el equipo que venga vea que la UACJ es una aduana muy difícil de pasar”, dijo Martínez.

El timonel del conjunto universitario describió al rival estadounidense, luego que analizó algunos videos para descifrar su estilo de juego.

“Es un equipo muy grande, pesado, fuerte y experimentado. Espero un juego más técnico que el de la semana pasada (contra UAT). Tienen jugadores que han estado en división dos y tres de colegio”, externó.

El fin de semana anterior los Indios de la UACJ derrotaron 22-21 a los Correcaminos de la UAT en su primer juego de preparación de cara a su participación en la Onefa el próximo año.

El cuadro de Tamaulipas participa en la presente temporada de la Onefa y es el actual campeón de la Conferencia Roja de este campeonato. Ante esto el coach del equipo juarense recalcó que debe existir mesura y no “echar las campanas al vuelo”.

“El resultado tiene dos caras, una muy gloriosa por la victoria, pero también el lado de no alzar el triunfo, de ser serenos y aprender del partido, como las circunstancias del viaje, que fueron diferentes”, expresó.

La victoria sobre los Correcaminos es solamente un aviso de que el equipo juarense buscará competir de la mejor forma en la citada liga.

“Aún nos falta mucho por mejorar, esto es un solo partido, entonces hay que trabajar con el primer equipo y el segundo para que no haya mucha diferencia y suplir las lesiones que surjan”, declaró.

El duelo ante los Rockets será el segundo juego amistoso y el último que la UACJ sostendrá este año.