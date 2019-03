Disputan ‘Copa Tejas’

Aficionados del equipo San Antonio FC (SAFC) han creado la ‘Copa Tejas’, que será entregada al final de la temporada regular del Campeonato USL 2019 al equipo de Texas con el mejor récord entre los cuatro clubes, anunciaron los organizadores.

Los cuatro equipos, SAFC, Austin Bold FC, Rio Grande Valley Toros (RGV) y El Paso Locomotive FC, competirán por la Copa Tejas a partir del 23 de marzo, cuando El Paso sea anfitrión de RGV, en lo que será el primer juego en la serie por este trofeo.

El sábado siguiente, 30 de marzo, SAFC viajará a Austin para la primer duelo entre esos dos clubes.

El formato de la Copa Tejas será similar al de la Copa Cascadia y la competencia directa entre los equipos de la MLS Seattle, Portland y Vancouver. Los puntos se ganarán durante la temporada regular: tres por una victoria, uno por un empate y ningún punto por una derrota.

El equipo que acumule la mayor cantidad de puntos durante la temporada regular de la USL, excluyendo los posibles enfrentamientos y eliminatorias del US Open, recibirá el trofeo en octubre.

Los grupos de simpatizantes de SAFC, que incluyen a Mission City Firm, the Crocketteers y 210 Alliance, se coordinarán con simpatizantes de los otros tres equipos de Texas para hacer que el trofeo de primer año sea memorable.

Los organizadores de Copa Tejas y los partidarios de SAFC, Steve Arters y Danielle Gawronski, se coordinarán entre todos los grupos de simpatizantes y manejarán la administración del trofeo.

“El momento es perfecto para la Copa Tejas y va a dar a los partidos entre los equipos de Texas una ventaja adicional de inmediato, no sólo en el campo sino en las gradas entre todos los aficionados”, dijo el organizador de la Copa Tejas, Steve Arters.