Disputada y valiosa plata

La falta de experiencia fue determinante para que la juarense Suzeth Ramírez fuera derrotada ayer en la final por la guanajuatense Andrea Ferrel por decisión unánime y se quedara así con la medalla de plata en la división de hasta 60 kilogramos (categoría 2001-2002) en el boxeo de la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2019 que se celebra en Cancún, Quintana Roo.

“Me siento bien a pesar de que no se dio el resultado”, declaró Suzeth vía telefónica desde Cancún. “Satisfecha con el esfuerzo hecho acá, no es fácil venir a competir y para mí es importante el resultado”.

-¿Qué sientes que faltó en esta pelea?

“Experiencia, la experiencia es muy importante, así como varias cosas que inclinaron el triunfo hacia ella”, respondió la peleadora juarense de 17 años de edad y que hoy mismo estará de regreso en esta frontera.

-¿A quién le dedicas esta medalla?

“Más que nada a mi papá, que siempre estuvo conmigo, y a muchas personas que me apoyaron. Perdimos la final, al parecer se acabó el fondo físico, las peleas anteriores estuvieron muy duras”, declaró por su parte Rubén Ramírez, padre y entrenador de Suzeth.

También ayer cayó la primera medalla de oro para delegación Chihuahua, cuando Cruz Antonio Sías Rivera, de Cuauhtémoc, derrotó por decisión dividida a Jorge Efrén Nieto, de San Luis Potosí, en la categoría de 48 kilogramos (2003-2004).

Irvin Camuñez, de Cuauhtémoc, disputó la final de los 50 kilogramos (2003-2004) y perdió por decisión unánime ante Pedro Sánchez, de Baja California Sur, por lo que regresa al estado con la medalla de plata en su poder.

Las preseas de bronce quedaron en manos de Yair Alexis Palacios (54 kg), Carlos Yair García Hernández (60 kg), Yahir Gallardo (75 kg) y César Ramírez (75 kg), los tres primeros en la categoría 2003-2004 y el último en 2001-2002.

Por equipos, la delegación chihuahuense ocupó el tercer lugar en esta disciplina, que se llevó a cabo en el poliforum Benito Juárez, con un total de siete medallas.

El primer puesto fue para la escuadra anfitriona, mientras que el Estado de México terminó en segundo sitio.



Basquetbol

En Chihuahua, los tres conjuntos de casa dejaron ir la oportunidad de colgarse el metal dorado al caer en sus respectivas finales que disputaron ayer en el gimnasio del Colegio de Bachilleres.

En la categoría 2004-2005 las Adelitas ganaban por 10 puntos con 1:43 en el reloj.

La desventaja se redujo a un punto, 60-59, con seis segundos en el reloj la escuadra de Nuevo León robó el balón, logró encestar de último segundo y ganar el partido 61-60.

Después, los varones dirigidos por Benjamín Ríos fueron superados de principio a fin también por Nuevo León y perdieron 85 a 63.

Finalmente, en la categoría 2002-03 femenil la delegación de Chihuahua se midió a Querétaro y en un partido muy parejo las Adelitas, dirigidas por Fernando Castillo, fueron superadas por las queretanas, 60-57, para quedarse con la medalla de plata.



Beisbol

En la disciplina del beisbol, los equipos de Chihuahua fueron derrotados en semifinales, por lo que aspiran solamente al bronce, mismo que disputarán hoy en los campos de la Deportiva Sur y el estadio Manuel L. Almanza en la capital del estado a partir de las 9:00 am.

Los Doraditos perdieron 5-0 con Nuevo León en la categoría Pre-junior 13-14 años, y hoy se enfrentarán a Quintana Roo, que ayer perdió con Sinaloa 12-2.

En Junior 15-16 años, Chihuahua cayó ante Sinaloa 5 carreras a 3 y este día los Doraditos se medirán a Jalisco, que fue superado por Tamaulipas 14-4.