Dispuestos a brillar

Listos para brillar y derrochar talento en la duela se encuentran Erick Macías y Ángel Favela, jugadores de los Nativos de Ciudad Juárez convocados para participar en el Juego de Estrellas de la Liga Estatal de Basquetbol de Desarrollo de Chihuahua, junto con el escolta Jorge Ontiveros, quien también juega con el cuadro fronterizo.

El lugar en el que los talentos de la Liga Estatal se reunirán será en el gimnasio Municipal de Saucillo, Chihuahua, donde por la tarde de hoy sábado se realizará el concurso de habilidades y de tiros de tres puntos, luego se desarrollará el Juego de Estrellas, primero el femenil a las 5:30 de la tarde y el varonil a las 8:30 de la noche.

Ambos jugadores manifestaron su felicidad y sorpresa por haber sido llamados para este encuentro que reúne a lo mejor de la Liga Estatal de Basquetbol de Desarrollo.

“Es algo que esperé desde que empezó la liga, estamos trabajando para eso, pero me sorprendió, por mi estatura es poco probable que me llamen, más en este deporte”, dijo el basquetbolista juarense Macías de 1.70 metros.

“Me agarró de sorpresa porque estuve fuera un tiempo, por diferentes circunstancias, pero muy emocionado de haber sido llamado y pues a darle con todo”, expresó a su vez Favela.

Erick Adrían le atribuye su convocatoria a la gran capacidad que tiene para entregar asistencias a sus compañeros dentro de la duela.

“Me siento orgulloso. Habiendo tantos equipos y jugadores me seleccionaron a mí, muy contento por eso y a esperar que todo salga como esperamos”, comentó el botador de Nativos.

Mientras que Ángel Abdías recalcó su habilidad para encestar tiros de tres puntos y botar la pelota, incluso será uno de los participantes del concurso de habilidades, que consiste en terminar un circuito con obstáculos en el menor tiempo posible.

“Me creo capaz de ganarlo (el concurso), voy con toda la actitud de hacer lo posible y traer la victoria de regreso”, externó el ala juarense.

Los basquetbolistas fronterizos también tendrán la oportunidad de ser observados por visores nacionales y extranjeros mientras se desarrolla el juego, pues en caso de convencerlos podrían ofrecerles una beca deportiva en alguna universidad.

Antes del espectáculo de estrellas en la duela, se desarrollará un encuentro internacional entre la Selección de la Liga Estatal de Basquetbol de Desarrollo y el equipo Onpoint Hoops de Oklahoma. Posteriormente vendrán los dos Juegos de Estrellas.