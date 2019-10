Disponibles miniplanes

El Departamento Atlético de UTEP dio a conocer ayer que para la temporada 2019-20 del equipo de basquetbol varonil los aficionados podrán elegir cinco partidos del calendario completo y hacer sus propios miniplanes, mismos que ya están a la venta en www.utepminers.com/tickets

El costo de los miniplanes empieza en $44 dólares, pero los precios varían según los juegos que elijan los aficionados.

Los seguidores de los Mineros pueden ahorrar más que si compran boletos para un solo juego al agrupar sus partidos de elección. Los mini planes están disponibles en línea, en persona en la taquilla localizada en el Brumbelow Building (201 Glory Road) o por teléfono al 915 747-6150.

El calendario de los Mineros para la temporada 2019-20 incluye enfrentamientos fuera de conferencia contra los archirrivales NM State (12 de noviembre) y Nuevo México (19 de noviembre).

En partidos de la Conferencia USA los Mineros recibirán a Southern Miss (9 de enero), LA Tech (11 de enero), UTSA (15 de enero), Middle Tennessee (30 de enero), UAB (1 de febrero), WKU (13 de febrero) y Marshall (15 de febrero), así como dos oponentes de Bonus Play.

Este sábado 12 de octubre, a las 7:00 pm los Mineros enfrentarán en un partido de exhibición a los Red Raiders de Texas Tech, actuales sub campeones de la NCAA División I.

El partido tiene una causa especial, pues todo lo recabado en las taquillas será donado a GECU Foundation en apoyo a las víctimas del tiroteo en El Paso. Los boletos tienen un costo de 10 dólares la entrada general y los primeros aficionados en llegar podrán ocupar los mejores lugares.

Este juego no forma parte del calendario de basquetbol de los Mineros, por lo que los boletos de temporada no tienen validez.

Texas Tech llegó hasta la ronda del Final Four en el torneo de la NCAA, en abril de este año. En semifinales derrotó 61-51 al número cinco, Michigan State, y en la final perdió con el entonces número dos, Virginia, 85-77 en tiempo extra.

Los Red Raiders se hubieran convertido en el segundo equipo del estado de Texas en ser campeón nacional de División I, por lo que los Mineros de UTEP se mantienen como el único equipo de una universidad texana con esa distinción.