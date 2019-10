Dispondría FMF de un fondo para ayudar al Veracruz

Toluca— La Federación Mexicana de Futbol (FMF) dispondrá de un fondo de 18 millones de pesos, que cada año se aportan a la Asociación de Jugadores, para ayudar a los y las futbolistas del Club Veracruz.

De acuerdo con Yon de Luisa, presidente de la FMF, el objetivo es que los jugadores afectados tengan dinero en sus cuentas el próximo viernes, aunque para ello deberán comprobar las omisiones de la directiva del equipo jarocho a través de la Comisión de Controversias.

"A partir de la siguiente semana el fondo va a estar a disposición de la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias. Le he solicitado a la presidencia de dicha Comisión que realice un proceso exprés en apoyo a los jugadores y cuerpo técnico", explicó.

"Que se traslade este sábado a la Ciudad de Veracruz para que se reciban controversias el día domingo y el día lunes; que se reciban las pruebas conducentes de ambas partes el día martes, y que se resuelva de manera exprés el día miércoles para que, en su caso, podamos tener la posibilidad de realizar anticipos a estas controversias financiadas con el fondo el día viernes".

De Luisa señaló que hasta el momento ya hay quejas de dos jugadores en la Comisión de Controversias y, si los adeudos se comprueban y la directiva del Veracruz no los cubre, será sancionada.

"Lo que estamos buscando es que el Club Veracruz pague sus adeudos en caso de que así se demuestre. Si se diera el caso de que se demuestren estos adeudos y que el Club Veracruz no los pague, se sancionará de manera ejemplar a esta institución", agregó.

"La única manera en que pueda salir dinero de la FMF es a través de un proceso institucional, no podemos ni ante los clubes ni antes las autoridades gubernamentales sacar dinero por sacar dinero. Queremos que se llegue a una solución temporal".