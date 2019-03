Disgusta al ‘Tata’ falta de Corona

Ciudad de México.- Gerardo Martino no va a tolerar las constantes ausencias de Jesús Manuel Corona de la Selección Nacional.

En los últimos tres años, El ‘Tecatito’ ha dejado la concentración del Tri en al menos cinco ocasiones, ya sea por motivos personales o lesiones.

Pese a que algunos DTs como Juan Carlos Osorio o Ricardo Ferretti no le tomaban importancia a las constantes retiradas del volante del Porto, El ‘Tata’ advirtió que en su gestión ese tipo de incidentes sí traerán consecuencias.

Y es que la molestia de Martino se desató debido a que Corona decidió no viajar a la concentración de la Selección para los duelos amistosos ante Chile y Paraguay, argumentando que sufre una lesión en el tobillo.

“Tomé contacto telefónico con Jesús Corona hace unos 17, 18 días, antes de hacer la convocatoria. Me manifestó que estaba bien.

“El día sábado habló con uno de los médicos y le dijo que estaba jugando infiltrado. El domingo tuve un contacto con él y le hice ver la necesidad, que aunque no tenga posibilidades de entrenar y de jugar, esté con nosotros participando en esta concentración, conociéndonos y que vea la forma de trabajar, incluso que si era necesario continúe o empiece aquí su recuperación del tobillo.

“En el primer contacto Jesús estuvo de acuerdo. Pero cinco horas después me llamó y me dijo que había optado por hacer su recuperación allá y no se sentía bien para viajar, a lo cual no estoy de acuerdo con su decisión, pero la respetaba. También le dije que no es una postura que empiece y termine con esta concentración, va a tener alguna repercusión en el futuro”, sentenció El ‘Tata’.



Gerardo Martino deberá acostumbrarse a la ausencia de Jesús Manuel Corona, quien se ha perdido al menos cinco partidos con la Selección Nacional en los últimos tres años debido a lesiones o problemas familiares.

El ‘Tecatito’ tampoco estará en el arranque de la era del ‘Tata’. Aquí el acumulado de faltas:



- Previo a Eliminatoria Mundialista vs. El Salvador y Honduras

Fecha: agosto 2016

Motivo: Lesión en la clavícula



- Previo a Copa Confederaciones

Fecha: junio 2017

Motivo: razones personales



- Previo a amistosos vs. Bélgica y Polonia

Fecha: noviembre 2017

Motivo: problema familiar



- Previo a amistoso vs. Croacia

Fecha: marzo 2018

Motivo: Lesión en el tobillo



- Previo a amistosos vs. Chile y Paraguay

Fecha: marzo 2019

Motivo: Lesión en el tobillo