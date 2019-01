Disfrutan el Día de Medios

Atlanta.- A seis días del Super Bowl LIII, Carneros y Patriotas comparecieron en el ‘Opening Night’, una versión renovada del Día de Medios, para hablar de todo lo relacionado con el partido más importante del año en la NFL.

Los primeros en aparecer ante medios de comunicación y aficionados fueron los Carneros, encabezados por su entrenador en jefe, Sean McVay y por su mariscal de campo, Jared Goff.

Sean McVay no ocultó su aprecio y admiración por Bill Belichick, su antítesis el próximo domingo y a quien ya venció el año pasado en temporada regular.

“Agradezco la manera en que me ha tratado, lo respeto. Lo ha hecho en un nivel tan alto por tanto tiempo, es simplemente admirable”, dijo McVay, quien aprovechó para elogiar al mariscal de campo de los Patriotas, Tom Brady y para su QB, Jared Goff.

“Es increíble lo que hace Brady, la consistencia con la que juega. Lo respeto como competidor, pero esta es una gran oportunidad para nosotros”.

“Goff demuestra la confianza que quieres de un mariscal de campo. Como la semana pasada, ver cómo manejó el partido. No tembló, no parpadeó, hizo su trabajo y por eso estamos aquí”.

El joven mariscal de los Carneros vive una semana atípica, pero trata de vivirla con la mayor normalidad posible.

“No ha pasado nada extraordinario, mucha gente me pidió boletos (para el partido)”, aseguró Goff con una sonrisa, misma que espera mantener durante toda la semana.

“(La idea es) mantener la rutina igual. Lo que hagas los viernes, hazlo normal. Lo que haces un miércoles, igual. Mantén tu rutina”.

Posteriormente, ambos equipos se saludaron y posaron junto al trofeo Vince Lombardi en señal de deportividad y como parte del protocolo del renovado Día de Medios.

Ahora es turno de los Patriotas de tomar el micrófono para seguir calentando el Supertazón.