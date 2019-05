Dios salve a la reina...

Olvídense de Barcelona y de Real Madrid. Esta es la semana de Inglaterra. Después de años de dominio español en las principales competencias europeas de clubes, la Premier ha hecho lo que ninguna otra liga nacional ha logrado. Las finales de la Liga de Campeones y la Liga Europa tienen como protagonistas a clubes ingleses.

Antes de que Liverpool y Tottenham se enfrenten el sábado en Madrid por el título más importante para clubes de Europa, Arsenal y Chelsea disputarán el trofeo de la Liga Europa en Azerbaiyán mañana.

La fuerza de la Liga Premier es aún más impresionante si se considera que su campeón, el Manchester City, no está involucrado en ninguna de esas dos finales.

Antes del enfrentamiento en la Liga Europa, gran parte de la atención se ha centrado en la idoneidad de Azerbaiyán como sede, dado que el mediocampista armenio Henrikh Mjitaryán, del Arsenal, se quedará en casa por razones políticas y los aficionados se han quejado por las dificultades de viajar hasta esa región.

El partido en el Estadio Olímpico de Bakú será la primera final importante europea con videoarbitraje, y el primer juego de la Liga Europa en usar el sistema. Un grupo de funcionarios italianos y polacos será el encargado de revisar las jugadas por los monitores.



CECH SE RETIRA

• Esta podría ser una curiosa final para Petr Cech con el Arsenal, dado que será último juego en la carrera del guardameta de 37 años.

No sólo será ante el club con el que tuvo sus mayores logros, incluyendo títulos de la Champions y de la Liga Europa. Chelsea podría ser además su próximo destino. Cech no ha negado un reporte de la televisora Sky Sports sobre un posible regreso del checo a ese club inglés como director deportivo para la próxima temporada.

Cech se ha limitado a decir que tomará la decisión sobre su futuro después de la final, y subrayó que el encuentro en Azerbaiyán es en lo único en que piensa en este momento.





CAMBIOS EN CHELSEA

• Gane o pierda, el Chelsea enfrenta un período entre temporadas cargado de cambios.

Muchos creen que Eden Hazard está seriamente considerando cambiar de club este verano, mientras que el técnico Maurizio Sarri podría no pasar otra campaña en el banquillo del club.

Al italiano se le había dado la misión de reorganizar el club con un estilo de juego ‘Sarribol’ enfocado en el ataque a su llegada procedente del Nápoli el año pasado.

El tercer lugar en la Premier es una sólida hazaña, pero terminar 25 puntos debajo del segundo sitio es menos impresionante. De la misma forma, una final europea no borra el hecho que el Chelsea ha lucido en ocasiones extrañamente débil bajo las órdenes de Sarri –una derrota de 6-0 ante Manchester City y otra goleada de 4-0 en contra frente a Bournemouth quedarán por mucho tiempo en la memoria.

Con dos años restantes de su contrato, Sarri indicó que hablará con los directivos del club después de la final “para saber si están contentos con mi trabajo”.



LUGARES EN LA CHAMPIONS

El conquistar la Liga Europa no sólo coronaría una sólida temporada de debut para Emery, un especialista de este torneo –el cual ganó tres veces con Sevilla. También llevaría a Arsenal a la fase de grupos de la Liga de Campeones por primera vez desde la temporada 2016-17.

Una derrota significaría otra búsqueda de la Liga Europa para Emery la próxima temporada.

Chelsea de antemano tiene un boleto para la Champions después de terminar en el tercer puesto de la Liga Premier por lo que, de ganar mañana, ese pase extra a la fase de grupos de la Champions sería entregado a Lyon. Eso debido a que Lyon terminó en tercer lugar de la liga francesa, la liga nacional mejor posicionada sin contar con tres pases automáticos a la fase de grupos del máximo torneo de equipos europeos.