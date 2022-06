Dina García termina en lugar 23 del Mundial de Triatlón

La triatleta juarense Dina García terminó en el lugar 23 de su categoría en el Mundial de Triatlón que se llevó a cabo este sábado en Montreal, Canadá. Una caída de la bicicleta luego de un contacto con otra competidora le hizo perder algunos segundos que se reflejaron en el sitio que ocupó al final del evento.

Dina comentó que también estuvo algo lenta en la natación porque no se pudo ajustar el traje ‘wetsuit’ que utilizó este día y que ella prácticamente no usa en los entrenamientos, porque es para agua fría y en las albercas de esta frontera el agua no está en esa condición.

“De hecho nunca había tenido una experiencia de este tipo, como un accidente o algo así, toda la gente me da ánimo ‘Dina, tú puedes, vas a ganar’, y yo ‘miren, con que todo fluya bien, cero accidentes, cero ponchaduras en la bici, ya con eso me doy por servida y pues a hacer mi jale’”, declaró vía WhatsApp desde Montreal la triatleta de 44 años de edad, nacida en la ciudad de Chihuahua, pero juarense por adopción.

“Siempre le explico eso a la gente, que hay cosas que están fuera de control. Lo de esta chava la verdad es que bloqueó por donde yo venía y yo venía con vuelito y ya me iba a bajar de la bici y pues... son accidentes, no tienes tampoco el control, pero ahí sí pude ser un poquito más precavida, la verdad es que la regó ella, o sea, se vio bien que no se bajó correctamente y luego todavía que me tira, o sea me tiró, así literal, me caí arriba de la bici y de una morra y pues me levanté bien enojada y a gorro a correrle”, agregó Dina.

Después de la caída un oficial la detuvo porque consideró que violó una de las reglas de la competencia.

“En ese momento fue todo tan rápido que no puedo pensar, pero desgraciadamente en esos 10 segundos te está rebasando y rebasando chavas, o sea, siguen llegando y llegando, entonces esos 10 segundos pues claro que me desconcentraron un poquito y no sé qué tanto afectó porque te digo, todavía siento una pequeña molestia en la pierna de la caída, pero mira, gracias a Dios pudimos acabar”.

García Ramírez comentó que la prueba de natación fue muy dura para ella por la cuestión del traje.

“Al parecer no es mi talla y nunca lo uso, entonces no está uno acostumbrado a estar nadando. En Juárez es muy difícil estarlo usando porque el ‘wetsuit’ se usa para agua fría y pues no lo puedo estar usando tan seguido porque en las albercas de Juárez y El Paso no está el agua tan fría, entonces te empiezas a sobrecalentar y hasta te puede hacer daño”.

Dina señaló que ella siempre está dispuesta a competir sin importar las condiciones del día de la competencia.

“Yo llego a darle como esté, si el aire está fuertísimo así le doy, si la marea está fuertísima así le doy, entonces con el ‘wetsuit’ yo me sentía que no podía respirar, pero lo hice, o sea, nadé, traté de agarrar ritmo, eso sí, no pude apretarle más porque sí me sentía muy sofocada.

Yo estoy súper, supercontenta de mi desempeño. Totalmente el mejor mundial, lo mejor preparada, lo más consciente y pues sacando la garra, a pesar de la caída, pues te vale y tú le sigues. Gracias a Dios acabamos enteritas y todo muy bien”.